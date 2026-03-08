Ситуацией с бездомными собаками в Алейске заинтересовался Бастрыкин
На протяжении длительного времени рядом с жилыми домами, школами и детскими садами находятся стаи собак без владельцев
08 марта 2026, 15:35, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с жалобами жителей на проблему безнадзорных собак в Алейске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для проверки стало обращение граждан в приемную главы СКР. В сообщениях говорилось о ненадлежащей организации работы по отлову бездомных животных в городе и бездействии ответственных служб.
По данным заявителей, на протяжении длительного времени рядом с жилыми домами, школами и детскими садами находятся стаи собак без владельцев. Как утверждают жители, животные регулярно проявляют агрессию по отношению к людям, в том числе к детям. При этом обращения в различные инстанции, по словам заявителей, не дали результата.
В Следственном управлении СК России по Алтайскому краю по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко представить доклад о ходе и результатах расследования.
Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка.
15:53:32 08-03-2026
Интересная ситуация с этим деятелем... А если бы неравнодушные граждане отстреляли или другим способом отправили на радугу озверевшие стаи диких беспризорных собак и зоошизы подняли бы вой, этот же человек "затребовал бы доклад"... То есть никто не берёт на себя ответственность за решительные действия, но и другим не позволяют. А жизнь становится всё хуже.
16:40:20 08-03-2026
Опять прославились.
23:14:32 08-03-2026
Уважаемый Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин , возьмите, пожалуйста на контроль такую же проблему в Новоалтайске. Или хотя бы дайте пинка мэру. Вообще по этому воросу нет движения. Видили бы вы эти стаи собак, среди них маленьких нет вообще.
13:17:43 09-03-2026
Бастрыкин заинтересовался.
Это прямо мем уже.
07:51:05 10-03-2026
вообще город должен быть для людей, кто хочет завести собачек-велкам жить за город, а то весь город -как большой собачий туалет
08:17:00 10-03-2026
гость (07:51:05 10-03-2026) вообще город должен быть для людей, кто хочет завести собаче... сейчас вообще какая-то нездоровая любовь к собакам