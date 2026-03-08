Ситуацией с бездомными собаками в Алейске заинтересовался Бастрыкин

На протяжении длительного времени рядом с жилыми домами, школами и детскими садами находятся стаи собак без владельцев

08 марта 2026, 15:35, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с жалобами жителей на проблему безнадзорных собак в Алейске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стало обращение граждан в приемную главы СКР. В сообщениях говорилось о ненадлежащей организации работы по отлову бездомных животных в городе и бездействии ответственных служб.

По данным заявителей, на протяжении длительного времени рядом с жилыми домами, школами и детскими садами находятся стаи собак без владельцев. Как утверждают жители, животные регулярно проявляют агрессию по отношению к людям, в том числе к детям. При этом обращения в различные инстанции, по словам заявителей, не дали результата.

В Следственном управлении СК России по Алтайскому краю по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко представить доклад о ходе и результатах расследования.

Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подкармливала стаю собак, напавших на ребенка.