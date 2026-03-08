Тюльпаны, сыр и мясо. В Барнауле прошли первые в 2026 году продовольственные ярмарки

Цены на ярмарках оказались заметно ниже, чем в других местах торговли

08 марта 2026, 14:10, ИА Амител

Ярмарка в парке Алексея Смертина 7 марта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru / barnaul.org

В Барнауле официально стартовал сезон весенних продовольственных ярмарок. В субботу, 7 марта, торговые площадки развернулись во всех районах города, предложив горожанам свежие продукты от местных производителей.

Корреспондент amic.ru побывал на одной из самых оживленных точек — в Индустриальном районе, где торговые ряды расположились на территории парка спорта Алексея Смертина. С самого утра здесь наблюдался ажиотаж: барнаульцы активно закупались к праздничным выходным.

«Ну все вроде взяли, хотя колбаски еще вареной надо, я вспомнила», — весело обсуждают покупки две женщины, лавируя с полными сумками между покупателями.

Ассортимент ярмарки включал большой выбор продукции от региональных предприятий. Участники привезли товары по разным категориям: от мясных позиций до бакалеи. На прилавках были представлены говядина, свинина, рыба и даже кальмары. Также покупатели могли приобрести сливочное и подсолнечное масло, алтайские сыры, кондитерские изделия, макароны и ягоды.

Отметим, что прямо в центре площадки администрация установила "независимые" контрольные весы. Каждый покупатель, засомневавшийся в точности измерений или просто желающий убедиться в честности продавца, мог подойти и самостоятельно перевесить купленный товар.

Товарооборот первой весенней субботней ярмарки в Барнаул составил 8,1 млн рублей. Такие данные привели в городской администрации по итогам ярмарочной торговли.

Как пояснила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, цены на ярмарках оказались заметно ниже, чем в других местах торговли.

«По результатам анализа цены на ярмарках ниже в среднем на 25,4%, чем в торговых сетях, и на 24%, чем на постоянно действующих ярмарках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий», — отметила она.

По информации администрации Барнаула, более доступные цены на ярмарках обеспечиваются благодаря участию фермерских хозяйств, местных производителей и оптовых компаний, которые предлагают продукцию напрямую покупателям.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности на всех городских площадках было организовано дежурство народной дружины "Барнаульская". Следующая масштабная ярмарка запланирована на 14 марта.

