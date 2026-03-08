Тюльпаны, сыр и мясо. В Барнауле прошли первые в 2026 году продовольственные ярмарки
Цены на ярмарках оказались заметно ниже, чем в других местах торговли
08 марта 2026, 14:10, ИА Амител
В Барнауле официально стартовал сезон весенних продовольственных ярмарок. В субботу, 7 марта, торговые площадки развернулись во всех районах города, предложив горожанам свежие продукты от местных производителей.
Корреспондент amic.ru побывал на одной из самых оживленных точек — в Индустриальном районе, где торговые ряды расположились на территории парка спорта Алексея Смертина. С самого утра здесь наблюдался ажиотаж: барнаульцы активно закупались к праздничным выходным.
«Ну все вроде взяли, хотя колбаски еще вареной надо, я вспомнила», — весело обсуждают покупки две женщины, лавируя с полными сумками между покупателями.
Ассортимент ярмарки включал большой выбор продукции от региональных предприятий. Участники привезли товары по разным категориям: от мясных позиций до бакалеи. На прилавках были представлены говядина, свинина, рыба и даже кальмары. Также покупатели могли приобрести сливочное и подсолнечное масло, алтайские сыры, кондитерские изделия, макароны и ягоды.
Отметим, что прямо в центре площадки администрация установила "независимые" контрольные весы. Каждый покупатель, засомневавшийся в точности измерений или просто желающий убедиться в честности продавца, мог подойти и самостоятельно перевесить купленный товар.
Товарооборот первой весенней субботней ярмарки в Барнаул составил 8,1 млн рублей. Такие данные привели в городской администрации по итогам ярмарочной торговли.
Как пояснила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, цены на ярмарках оказались заметно ниже, чем в других местах торговли.
«По результатам анализа цены на ярмарках ниже в среднем на 25,4%, чем в торговых сетях, и на 24%, чем на постоянно действующих ярмарках города. Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий», — отметила она.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности на всех городских площадках было организовано дежурство народной дружины "Барнаульская". Следующая масштабная ярмарка запланирована на 14 марта.
Как прошла первая в этом году продовольственная ярмарка в Индустриальном районе — в нашем фоторепортаже.
05:47:25 09-03-2026
Ну то, что цены там ниже на 25% — это неправда цензурно выражаясь.