В Барнауле открыли фотовыставку "Жены Героев" и поздравили участниц проекта с 8 Марта

Представители "Единой России" вручили цветы женам и матерям военнослужащих, отправившихся на СВО

08 марта 2026, 13:37, ИА Амител

Фотовыставка "Жены Героев" и торжественное мероприятие по этому поводу / Фото: пресс-служба "Единой России"

В Барнаульском юридическом институте прошла церемония открытия фотовыставки "Жены Героев". Экспозиция входит во всероссийский патриотический проект для женщин, чьи мужья и сыновья принимают участие в специальной военной операции. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню.

В торжественном открытии участвовал заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько.

Фотовыставку уже показывали в разных городах и районах Алтайского края, рассказала автор проекта Лилия Луковкина. Каждый раз организаторы стараются обновлять экспозицию и расширять число участниц. В Барнаульском юридическом институте представили новые портреты героинь проекта, а также совместные фотографии и письма жен и матерей военнослужащих.

«Жены и матери ежедневно своим теплом и заботой придают силы нашим бойцам. Это их главная опора. Но этим порой очень хрупким женщинам самим тоже нужна поддержка и забота. Тем, кто ждет своих бойцов, тем, кому нужна помощь, чтобы пережить тяжелую утрату. Такие фотопроекты поддерживают и самих участниц и напоминают всем нам, как важно быть едиными и верить в Победу», — сказал Денис Голобородько.

Он поблагодарил организаторов инициативы и поздравил участниц проекта с Международным женским днем. Вместе с начальником Барнаульского юридического института, полковником Сергеем Носковым они вручили женщинам цветы.

