Эксперт рассказал, какое вино лучше выбрать на 8 Марта

08 марта 2026, 13:01, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Выбирая вино для праздничного стола или в качестве подарка, важно ориентироваться не только на известность марки, но и на вкусовые характеристики напитка. На что обращать внимание при покупке, рассказал агентству "Прайм" владелец исторической винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.

По его словам, в первую очередь стоит оценить основные свойства вина. Речь идет о плотности напитка, уровне сладости, кислотности и насыщенности танинами. Эти параметры во многом определяют вкус и общее впечатление от вина.

«Если вино кажется слегка водянистым, тогда оно легкое, если насыщенное и густое, как сок или чай с молоком — полнотелое», — отметил Стржалковский.

Говоря о сладости, эксперт пояснил: когда на этикетке указано сухое вино, то сахар в нем если и будет восприниматься, то лишь как тонкий намек. В полусухом вине этот вкус будет более выраженным, в полусладком и сладком — откровенным.

«Кислотность — стержень и жизнь вина, и ее не нужно бояться. Кислотность присутствует во всех винах и проще всего ее описать как свежесть», — добавляет винодел. По его словам, танины дают легкое ощущение сухости во рту, похожее на послевкусие от хурмы или крепкого черного чая.

«Теперь выделите, какие из ощущений в каждом из четырех блоков вам наиболее приятны. Этот минимальный набор и есть отправная точка в выборе вина. Затем нужно понять, какие вино из каких сортов винограда наиболее соответствует вашим предпочтениям. Ведь каждый из них обладает характерными свойствами, которые ярко проявляются в винах», — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия пока не определила дату введения нового международного ГОСТа на вино, хотя его планировалось запустить с 1 июля 2026 года.