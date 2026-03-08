НОВОСТИОбщество

Эксперт рассказал, какое вино лучше выбрать на 8 Марта

В первую очередь стоит оценить основные свойства напитка

08 марта 2026, 13:01, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Выбирая вино для праздничного стола или в качестве подарка, важно ориентироваться не только на известность марки, но и на вкусовые характеристики напитка. На что обращать внимание при покупке, рассказал агентству "Прайм" владелец исторической винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.

По его словам, в первую очередь стоит оценить основные свойства вина. Речь идет о плотности напитка, уровне сладости, кислотности и насыщенности танинами. Эти параметры во многом определяют вкус и общее впечатление от вина.

«Если вино кажется слегка водянистым, тогда оно легкое, если насыщенное и густое, как сок или чай с молоком — полнотелое», — отметил Стржалковский.

Говоря о сладости, эксперт пояснил: когда на этикетке указано сухое вино, то сахар в нем если и будет восприниматься, то лишь как тонкий намек. В полусухом вине этот вкус будет более выраженным, в полусладком и сладком — откровенным.

«Кислотность — стержень и жизнь вина, и ее не нужно бояться. Кислотность присутствует во всех винах и проще всего ее описать как свежесть», — добавляет винодел. По его словам, танины дают легкое ощущение сухости во рту, похожее на послевкусие от хурмы или крепкого черного чая.

«Теперь выделите, какие из ощущений в каждом из четырех блоков вам наиболее приятны. Этот минимальный набор и есть отправная точка в выборе вина. Затем нужно понять, какие вино из каких сортов винограда наиболее соответствует вашим предпочтениям. Ведь каждый из них обладает характерными свойствами, которые ярко проявляются в винах», — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что Россия пока не определила дату введения нового международного ГОСТа на вино, хотя его планировалось запустить с 1 июля 2026 года.

НОВОСТИОбщество

праздники советы эксперта алкоголь
Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

13:26:46 08-03-2026

«Нужно понять, вино из каких сортов винограда наиболее соответствует вашим предпочтениям."- ну спс, рассказал так, так рассказал....белое 40", к любому блюду...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:00 08-03-2026

Солнцедар или плодовоягодное по 92 коп было самое лучшее к 8 марта !

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
67

14:18:16 08-03-2026

Гость (13:28:00 08-03-2026) Солнцедар или плодовоягодное по 92 коп было самое лучшее к 8... 777

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:26 08-03-2026

Баня сало самогон девки!

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров