Осторожная кабарга попала в объектив фотоловушки в Алтайском биосферном заповеднике
Перемещения кабарги во многом зависят от глубины снежного покрова
08 марта 2026, 12:33, ИА Амител
В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка запечатлела кабаргу в светлое время суток. Для этих животных такое поведение считается необычным, поскольку чаще всего они попадают в объективы камер ночью или в сумеречные часы.
Как рассказали сотрудники заповедника, сейчас у кабарги наступил спокойный период жизненного цикла. Брачный сезон у этих животных завершился еще в середине января, после чего звери ведут более размеренную жизнь и передвигаются в пределах своих участков.
«Перемещения кабарги во многом зависят от глубины снежного покрова. Одни животные остаются на привычных территориях, тогда как другие уходят в места, где снега меньше и легче добывать пищу», — отмечают специалисты.
В зимние месяцы основу рациона кабарги составляют лишайники, которые она снимает с деревьев. Помимо этого, животное питается молодыми ветвями кустарников и побегами черники.
Ранее в Алтайском заповеднике фотоловушка зафиксировала редкие кадры охоты рыси.
12:41:28 08-03-2026
Чем-то на кенгуру похож.
23:39:20 08-03-2026
Почему убрали мой коммент? Кабарга - женского рода...
14:19:35 09-03-2026
Юс (23:39:20 08-03-2026) Почему убрали мой коммент? Кабарга - женского рода...... и как тогда кабарга размножается?
15:11:39 09-03-2026
Гость (14:19:35 09-03-2026) и как тогда кабарга размножается?... Так же как и Юс. Либо лопатой как дождевой червь либо почкованием.
22:31:06 09-03-2026
Гость (15:11:39 09-03-2026) Так же как и Юс. Либо лопатой как дождевой червь либо почков... Ещё один
22:29:46 09-03-2026
Гость (14:19:35 09-03-2026) и как тогда кабарга размножается?... Дядя Петя, ты дурак?