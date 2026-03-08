Осторожная кабарга попала в объектив фотоловушки в Алтайском биосферном заповеднике

Перемещения кабарги во многом зависят от глубины снежного покрова

08 марта 2026, 12:33, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник

В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка запечатлела кабаргу в светлое время суток. Для этих животных такое поведение считается необычным, поскольку чаще всего они попадают в объективы камер ночью или в сумеречные часы.

Как рассказали сотрудники заповедника, сейчас у кабарги наступил спокойный период жизненного цикла. Брачный сезон у этих животных завершился еще в середине января, после чего звери ведут более размеренную жизнь и передвигаются в пределах своих участков.

«Перемещения кабарги во многом зависят от глубины снежного покрова. Одни животные остаются на привычных территориях, тогда как другие уходят в места, где снега меньше и легче добывать пищу», — отмечают специалисты.

В зимние месяцы основу рациона кабарги составляют лишайники, которые она снимает с деревьев. Помимо этого, животное питается молодыми ветвями кустарников и побегами черники.

