НОВОСТИОбщество

Осторожная кабарга попала в объектив фотоловушки в Алтайском биосферном заповеднике

Перемещения кабарги во многом зависят от глубины снежного покрова

08 марта 2026, 12:33, ИА Амител

Фото: Алтайский биосферный заповедник

В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка запечатлела кабаргу в светлое время суток. Для этих животных такое поведение считается необычным, поскольку чаще всего они попадают в объективы камер ночью или в сумеречные часы.

Как рассказали сотрудники заповедника, сейчас у кабарги наступил спокойный период жизненного цикла. Брачный сезон у этих животных завершился еще в середине января, после чего звери ведут более размеренную жизнь и передвигаются в пределах своих участков.

«Перемещения кабарги во многом зависят от глубины снежного покрова. Одни животные остаются на привычных территориях, тогда как другие уходят в места, где снега меньше и легче добывать пищу», — отмечают специалисты.

В зимние месяцы основу рациона кабарги составляют лишайники, которые она снимает с деревьев. Помимо этого, животное питается молодыми ветвями кустарников и побегами черники.

Ранее в Алтайском заповеднике фотоловушка зафиксировала редкие кадры охоты рыси.

НОВОСТИОбщество

заповедники дикие животные Республика Алтай

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:41:28 08-03-2026

Чем-то на кенгуру похож.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

23:39:20 08-03-2026

Почему убрали мой коммент? Кабарга - женского рода...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:35 09-03-2026

Юс (23:39:20 08-03-2026) Почему убрали мой коммент? Кабарга - женского рода...... и как тогда кабарга размножается?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:39 09-03-2026

Гость (14:19:35 09-03-2026) и как тогда кабарга размножается?... Так же как и Юс. Либо лопатой как дождевой червь либо почкованием.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

22:31:06 09-03-2026

Гость (15:11:39 09-03-2026) Так же как и Юс. Либо лопатой как дождевой червь либо почков... Ещё один

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

22:29:46 09-03-2026

Гость (14:19:35 09-03-2026) и как тогда кабарга размножается?... Дядя Петя, ты дурак?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров