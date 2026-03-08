Любителям рыбалки напомнили об опасности весеннего льда на Алтае

Минимально безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее восьми сантиметров

08 марта 2026, 14:39, ИА Амител

Зимняя рыбалка / Рыбалка / amic.ru

В Алтайском крае спасатели напомнили жителям о правилах безопасности на зимних водоемах. Зимняя рыбалка остается популярным видом отдыха в Сибири, однако ежегодно на льду происходят несчастные случаи. Несмотря на то, что сейчас лед на многих водоемах достаточно крепкий, находясь на нем или рядом с ним, необходимо соблюдать осторожность, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, минимально безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее восьми сантиметров. Для катания на коньках требуется слой льда от 25 сантиметров, а для проезда автомобиля — около 35 сантиметров. Надежным считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком.

«Перед выходом на лед стоит внимательно осмотреть водоем еще с берега. Если после удара палкой на поверхности появляется вода, необходимо сразу возвращаться назад. При движении по льду лучше делать шаги, не отрывая подошвы от поверхности. Проверять прочность льда ударом ноги категорически нельзя. Даже 10–15 минут в ледяной воде могут представлять серьезную угрозу для жизни», — отмечают спасатели.

Отдельное внимание уделяют поведению на льду во время рыбалки. Спасатели рекомендуют не употреблять алкоголь, поскольку в нетрезвом состоянии рыбаки чаще получают обморожения или ожоги от костров в палатках. Особую опасность представляют участки у обрывистых берегов, рядом с кустарниками и под снежными сугробами — там лед обычно остается более тонким. Опасным сигналом могут служить торчащие изо льда коряги и деревья. Также не стоит сверлить много лунок рядом друг с другом, собираться большими группами на одном участке и рыбачить у промоин, даже если там хороший клев.

Спасатели советуют всегда иметь при себе прочную веревку длиной около 12–15 метров и надевать спасательный жилет. Выходить на лед в темное время суток или при плохой видимости — тумане или снегопаде — не рекомендуется. Кроме того, выезд транспорта на лед вне специально оборудованных ледовых переправ запрещен и может повлечь штраф.

Если на льду послышался треск, нужно немедленно возвращаться к берегу, избегая резких движений. Спасатели рекомендуют лечь на лед и ползти по собственным следам — этот путь считается наиболее безопасным.

В случае если человек провалился под лед, важно не поддаваться панике, дышать медленно и глубоко и постараться зацепиться за край льда. Тело следует расположить горизонтально по направлению течения, затем осторожно опереться грудью на край и поочередно забросить на лед сначала одну, затем другую ногу. Выбравшись из полыньи, необходимо откатиться от опасного места и ползти к берегу по тому же пути, откуда пришли.

Если помощь требуется другому человеку, спасатели советуют сначала сообщить пострадавшему криком, что ему идут на помощь, чтобы поддержать его и придать уверенности. Приближаться к человеку, оказавшемуся в воде, нужно лежа, широко раскинув руки и ноги, чтобы распределить вес и не провалиться самому. Если происшествие случилось недалеко от берега, пострадавшему можно бросить веревку, шарф или подать длинную палку, доску либо лестницу.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли, провалившись под лед на Байкале. Под воду ушел УАЗ с китайскими туристами.