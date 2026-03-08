"Безудержное веселье неприемлемо". В РПЦ призвали россиян подумать о поведении на 8 Марта
В церковной традиции Международный женский день не относится к религиозным праздникам
08 марта 2026, 15:08, ИА Амител
Верующим россиянам не стоит устраивать шумные празднования 8 Марта, поскольку в этом году дата приходится на период Великого поста. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил заместитель председателя Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, в церковной традиции Международный женский день не относится к религиозным праздникам. При этом поздравлять женщин в этот день не считается чем-то предосудительным.
Однако представитель РПЦ напомнил, что в этом году 8 марта приходится на период Великого поста, когда для верующих действуют определенные ограничения.
«Поскольку 8 марта выпадает на Великий пост, для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста», — пояснил Вахтанг Кипшидзе.
15:11:19 08-03-2026
Ну так не веселитесь безудержно в церквях и монастырях. И к вам туда с весельем никто не лезет. И вы не лезьте.
17:46:59 08-03-2026
Гость (15:11:19 08-03-2026) Ну так не веселитесь безудержно в церквях и монастырях. И к ... Не в защиту представителя корпорации РПЦ - он и сказал , что для ВЕРУЮЩИХ неприемлемо безудержное веселье. Всех остальных его слова не касаются. Хотя… Ну, вот я, положим верю в Бога, но не использую церковь в качестве посредника и не соблюдаю церковные традиции. Он мне тоже советует как мне себя вести? Или это чисто сотрясение воздуха?
09:15:47 09-03-2026
Гость (17:46:59 08-03-2026) Не в защиту представителя корпорации РПЦ - он и сказал , что... Была у меня монашка. Правда. Не вчера. Давненько. Мы так с ней повеселились. И она мне поведала такое, что мирским и не снилось! Но там в основном мальчиков...
10:20:25 09-03-2026
Гость (09:15:47 09-03-2026) Была у меня монашка. Правда. Не вчера. Давненько. Мы так с н... Пожалуйста, перестаньте смотреть порнрграфические фильмы, а то ваше воображение далеко вас завело. Стыдно читать ваши комментарии. Всего доброго вам.
22:33:11 09-03-2026
Гость (10:20:25 09-03-2026) Пожалуйста, перестаньте смотреть порнрграфические фильмы, а ... А тебе всего злого! Святоша.
10:02:21 10-03-2026
Гость (22:33:11 09-03-2026) А тебе всего злого! Святоша. ... Во-первых:я не святоша, а грешнее вас, во-вторых: не желай другим того, чего себе не желаешь и поступай с людьми так, как хочешь чтобы с тобой поступали.
09:27:59 09-03-2026
Гость (17:46:59 08-03-2026) Не в защиту представителя корпорации РПЦ - он и сказал , что... А в какого Бога вы веруете? Если в Господа Иисуса Христа, то он заповедовал таинства Исповеди и Причастия, как вы можете это сделать без участия Церкви?
10:17:20 09-03-2026
Гость (09:27:59 09-03-2026) А в какого Бога вы веруете? Если в Господа Иисуса Христа, то... Иисус Христос, предсказал, что после его ухода к Отцу, придут волки в овечьих шкурах и извратят Божье слово. Если бы эти попы, аятоллы и множество других были бы от Бога, то они были бы в единстве, в исповедование Божьей Истины, а на самом деле, разных религий на земле, как у шелудивого кота блох, и они воинствуют против друг друга.
11:55:06 09-03-2026
Гость (10:17:20 09-03-2026) Иисус Христос, предсказал, что после его ухода к Отцу, приду... Мы много чего не понимаем, но " не понимать- не значит отрицать ". Под "волками в овечьей шкуре" подразумеваются лжепророки, которые объявляют себя Богами и именем его пророчествуют и исцеляют, таковых было уже немало. Православие сохранило истинное понимание Евангелие. А то что вы или все мы разочарованы в некоторых священнослужителях, ещё не повод отказываться от веры и от заповедей Божьих. "Если болен кто из вас, призовите пресвитеров Церкви и пусть помолятся над вами", Исповедь и Причастие, Крещение- основные таинства нам оставил Господь. Есть священники настоящие- отказываются от роскоши, солдатам помогают, геройски погибают,... Любой труд должен быть оплаченным, в том числе и священников. Всего доброго вам.
22:23:28 09-03-2026
Гость (11:55:06 09-03-2026) Мы много чего не понимаем, но " не понимать- не значит отриц... Гость, одна ложка дегтя в бочке меда делает его не съедобным - так? Иконы, которыми облеплены церкви, это мерзость - "Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им" (Исх. 20:4-6). Она запрещает идолопоклонство, то есть почитание рукотворных изображений или сил природы вместо Бога" Значит это идет против Бога. Вот доказательство, только одного преступления против Заповеди Бога, так что эти шараги ни какого отношения к Богу не имеет.
09:51:39 10-03-2026
Гость (22:23:28 09-03-2026) Гость, одна ложка дегтя в бочке меда делает его не съедобным... Изображения имелось ввиду идолов, которым поклонялись язычники. В православии иконы- лики святых, для того, чтобы мы представляли к кому обращаемся с молитвами и помнили. А поклоняемся мы только Господу Богу.
15:40:19 08-03-2026
Грустить точно никто не будет!
15:45:56 08-03-2026
Мнение РПЦ нас обывателей не волнует. Зачем вообще об этом писать?
17:14:02 08-03-2026
В каждой бочке затычка.
17:48:01 08-03-2026
Прчем опиум для народа?
17:55:05 08-03-2026
"По его словам, в церковной традиции Международный женский день не относится к религиозным праздникам."----------------- Церковь отделена от государства - так? Так сидите на своей табуретке ровно, чего лезете на государственную?
15:28:52 09-03-2026
Гость (17:55:05 08-03-2026) "По его словам, в церковной традиции Международный женский д... Это обращение к верующим и только рекомендации. Вера- добровольный выбор человека.
20:45:16 08-03-2026
Мы к поствующим монахам и не лезем.
14:16:09 09-03-2026
Про то, что "День Семьи" (почитание Петра и Февронии 8 июля) ВСЕГДА выпадает на Петров пост, они скромно молчат в тряпочку.
А Церковь во все времена ненавидела свободных и самостоятельный женщин, обвиняя их в первородном грехе
15:32:01 09-03-2026
Гость (14:16:09 09-03-2026) Про то, что "День Семьи" (почитание Петра и Февронии 8 июля)... Зато на женщинах всё у нас и держится, и в храмах в основном женщины. Нормально сейчас к нам относятся. Много женщин святых мучениц за веру.
15:44:06 09-03-2026
Гость (14:16:09 09-03-2026) Про то, что "День Семьи" (почитание Петра и Февронии 8 июля)... Радоваться нам никто не запрещает, только рекомендуют отказаться от пьяных застолий, чрезмерных веселий. Пост нужно соблюдать в меру сил, чтобы не привело к унынию и озлоблению.
16:42:53 09-03-2026
Пост- это в первую очередь в поступках нужно себя контролировать, избегать всякого зла и осуждения, время для духовного очищения и добрых дел.
05:59:00 10-03-2026
Гость (16:42:53 09-03-2026) Пост- это в первую очередь в поступках нужно себя контролиро... А после поста вновь в грех и объедание?
09:59:04 10-03-2026
Гость (05:59:00 10-03-2026) А после поста вновь в грех и объедание? ... Не утрируйте пожалуйста, меру во всём нужно знать всегда, но пост нам помогает .