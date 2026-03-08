"Безудержное веселье неприемлемо". В РПЦ призвали россиян подумать о поведении на 8 Марта

В церковной традиции Международный женский день не относится к религиозным праздникам

08 марта 2026, 15:08, ИА Амител

Служба в храме / Фото: amic.ru

Верующим россиянам не стоит устраивать шумные празднования 8 Марта, поскольку в этом году дата приходится на период Великого поста. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил заместитель председателя Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, в церковной традиции Международный женский день не относится к религиозным праздникам. При этом поздравлять женщин в этот день не считается чем-то предосудительным.

Однако представитель РПЦ напомнил, что в этом году 8 марта приходится на период Великого поста, когда для верующих действуют определенные ограничения.

«Поскольку 8 марта выпадает на Великий пост, для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста», — пояснил Вахтанг Кипшидзе.

