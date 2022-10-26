Судимый житель Барнаула порезал сожителя своей матери, с которым раньше сидел в тюрьме

Неоднократно судимый барнаулец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сожителя своей матери. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, 36-летний мужчина проживал в одном доме с родительницей и ее 42-летним ухажером, с которым он ранее сидел в тюрьме.

Между жильцами дома часто возникали конфликтные ситуации — в ходе них мужчина избивал и свою мать, и мужчину, периодически угрожая убийством. В один из дней апреля 2022 года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился с мужчиной и причинил ему ножевое ранение живота, а также нанес телесные повреждения ногами по голове. Пострадавший выжил благодаря тому, что ему вовремя была оказана медицинская помощь.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Выяснилось, что несколько лет назад он вместе с потерпевшим отбывал наказание. После освобождения товарищ попросил временно пожить в его доме, а спустя время стал сожительствовать с матерью мужчины.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем дело передано в суд для рассмотрения по существу.