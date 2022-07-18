В Алтайском крае на Чуйском тракте за 2022 год выявили почти 140 тысяч нарушений ПДД

В Алтайском крае на Чуйском тракте зарегистрировали 138 тысяч нарушений правил дорожного движения за полгода. Как сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай», 15 июля сотрудники ГИБДД патрулировали трассу с помощью беспилотника.

Выяснилось, что основным нарушением остается выезд на встречную полосу под запрещающие знаки и через сплошную линию разметки.

Как подчеркнул замглавы отдела организации работ по безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Алтай» Иван Таратынов, сейчас на всех федеральных дорогах региона наблюдается сильный рост числа нарушений которые выявлены с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации. Самый большой из них — на Чуйском тракте, большинство из которых приходится на пятницу.

За этот год только на федеральных трассах камеры зафиксировали 186 тысяч нарушений ПДД. Еще порядка двух тысяч нарушителей выявили с помощью мобильных комплексов фотовидеофиксации в потоке. Они используются в регионе первый год. По этой причине ГИБДД намерена усилить контроль за дорогами, чтобы снижать количество нарушений правил дорожного движения.