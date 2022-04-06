В Алтайском крае вырастет плата за детские сады

Информацию подтвердили в региональном Минобрнауки, однако конкретных цифр и сроков пока не назвали

6 апреля 2022, 07:20, Никита Черников

В ближайшем будущем в Алтайском крае будет повышена родительская плата за детские сады. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на региональное Минобрнауки.

Сообщения о грядущем повышении платы за детсады появились ещё в январе текущего года. Тогда жителей Рубцовска предупредили о росте платы с 2000 до 2700 рублей, а в ведомстве, в свою очередь, подтвердили эти намерения.

С тех пор тема не обсуждалась властями публично. Однако 5 апреля в Минобрнауки заявили, что увеличение платы всё же будет, и коснётся это всех муниципалитетов. Одна из причин такого решения — рост потребительских цен.

Конкретные цифры и сроки в ведомстве не назвали, однако отметили, что с родителями уже провели разъяснительную работу о грядущем повышении платы. Опрошенные изданием родители детсадовцев при этом сообщили, что их об этом не предупреждали.

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