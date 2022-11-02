В Барнауле владельца верёвочного парка «Джунгли» будут судить за падение мальчика

В Алтайском крае владелец развлекательного верёвочного парка предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем оказании услуг, сообщает региональный СК.

Напомним, 10 июля 2022 года при прохождении верёвочной трассы 13-летний мальчик в результате обрыва страховочного троса упал на землю с высоты около шести метров и получил множественные травмы — вред здоровью средней тяжести.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

«Обвиняемый привлёк в качестве директора, инструктора и стажёра сотрудников, не имеющих какого-либо специального образования в области альпинизма, у которых отсутствовали знания по правилам эксплуатации верёвочного парка. Кроме того, предприниматель не провёл полной проверки конструкций верёвочного парка после длительного хранения в зимний и весенний периоды на свежем воздухе. Вследствие ненадлежащего хранения на полимерной оплётке страховочного троса произошли повреждения в виде микроразрывов, что привело к возможности проникновения влаги и образованию коррозии стальной части троса», — рассказали в ведомстве.

Бизнесмен вину признал полностью. Ему грозит до двух лет лишения свободы за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».