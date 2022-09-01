В Истре мусоровоз насмерть задавил трехлетнюю девочку и покалечил ее сестру

В Истре мусоровоз насмерть задавил трёхлетнюю девочку и покалечил её сестру. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл, когда мать с детьми переходила дорогу в неположенном месте.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в 08:45 у одного из домов по улице Ленина водитель автомобиля МАЗ при съезде со второстепенной дороги на главную наехал на двух несовершеннолетних детей.

Выжившая пятилетняя девочка сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. На месте работают следователи, ведутся допросы свидетелей.

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Следствием возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование проводится под контролем городской прокуратуры.