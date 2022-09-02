В Сибири осудили членов наркогруппировки вместе с «химиком», возивших крупные партии в Барнаул

В Кемеровской области осудили 15 местных жителей, занимавшихся производством и сбытом «синтетики», сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

«Построили в пригороде Кемерова коттедж, в котором обустроили нарколабораторию. Приобретением и хранением ингредиентов, а также непосредственным производством наркотиков в этой лаборатории занимался имеющий специальные познания местный житель, выполнявший функции химика-технолога», — рассказали в ведомстве.

Наркотические средства фасовали в пачки по 1-3 кг и передавали межрегиональному курьеру, который привозил груз в Кемерово, Барнаул, Красноярск и Томск, где товар забирали оптовые курьеры.

По версии следствия, наркоторговцы успели заработать около 38 млн рублей. При обыске у них изъяли более 9 кг «синтетики», а из нарколаборатории — вещества для производства более 30 кг наркотиков.

Подсудимых приговорили к длительным срокам лишения свободы — от 9 до 16 лет. Максимальное наказание получил «химик» — 22 года. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее приговор выслушали трое организаторов наркогруппировки. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, поэтому получили от 6 до 10 лет.