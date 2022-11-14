Жителей Алтайского края предупредили о шквальном ветре до 100 км/ч
Мокрый снег, гололёд и сильный ветер накроют несколько регионов России
14 ноября 2022, 08:56, Илья Звягинцев
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов страны о наступающей непогоде. Его слова передаёт ТАСС.
По словам специалиста, похолодание в ряде регионов страны будет сопровождаться обильными осадками и сильным ветром.
Он отметил, что суровой будет погода в Самарской, Нижегородской областях, Башкортостане и Татарстане.
В Новосибирской области и на Алтае ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 100 км/ч.
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