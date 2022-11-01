Жительница Барнаула отсудила у такси 500 тысяч рублей за обезображенное в аварии лицо
Изначально суд решил, что достаточно будет компенсации в размере 300 тысяч рублей, однако надзорная инстанция с этим не согласилась
Жительница Барнаула отсудила у такси компенсацию в размере 500 тысяч рублей за аварию с участием пьяного водителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В августе 2020 года женщина воспользовалась услугами такси. Пьяный водитель автомобиля врезался в опору линии электропередачи, а пассажирка в результате аварии получила серьёзные травмы, в том числе «неизгладимое обезображивание лица».
Суд решил, что 300 тысяч компенсации будет достаточно, однако надзорная инстанция с этим решением не согласилась.
Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда согласилась с прокурором и увеличила размер компенсации до 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении члена Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова. Он сбил ребёнка и уехал с места происшествия.