В Новосибирской области завели уголовное дело на депутата, который сбил ребенка и уехал

В Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении члена Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина на внедорожнике ехал по двору жилого дома в Татарске и наехал на шестилетнего мальчика. После этого он вышел из машины, некоторое время походил вокруг ребёнка, а затем решил сесть и уехать. Следователи считают, что Мамонтов «не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, однако его имя и должность в ведомстве не называют.

Областной детский омбудсмен Надежда Болтенко заявила о том, что будет контролировать ход расследования, а виновный должен понести наказание.