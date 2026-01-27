Дуров назвал глупцами тех, кто верит в безопасность WhatsApp*
Ранее компания Meta** получила иск с обвинениями в мошенничестве
27 января 2026, 11:20, ИА Амител
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp*, назвав его небезопасным. Так он высказался на своей странице в соцсети Х.
«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp* реализовал свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атаки», – написал он.
Ранее стало известно, что международная группа истцов подала в суд на холдинг Meta**. Компанию обвиняют в мошенничестве из-за доступа к перепискам в ее мессенджере.
Также Роскомнадзор сообщал осенью, что WhatsApp* будет полностью заблокирован в России, если компания не начнет выполнять требования законодательства. В Госдуме не исключают, что окончательная блокировка может произойти в 2026 году. Ограничительные меры вводились последовательно. В декабре 2025 года работа сервиса уже замедлилась, по данным СМИ, на 70–80%.
*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена
** Признана в России экстремистской и запрещена
Ну пусть спецслужбы обходят его стороной, а нам то чего бояться, что кто-то просмотрит картинку "доброго дня" или с "добрым утром")
11:40:54 27-01-2026
Лучше бы сказал на кого сам работает или кому служит.
11:53:03 27-01-2026
Эх, Паша-Паша, продажная ты шкура
14:17:39 27-01-2026
Гость (11:53:03 27-01-2026) Эх, Паша-Паша, продажная ты шкура... Из двух стульев он обожает сидеть на обоих поочерёдно.
11:56:41 27-01-2026
Мне пабарабану если хоть все разведки мира прочтут мою переписку в телеге. Кроме наших. Вот им я не доверяю. Я доверяю камбоджийской разведке. Я доверяю куалу-лумпурской разведке. Я доверяю даже разведке Эфиопии. Но наши могут прийти за любой пост и за любой жыпег.
12:41:25 27-01-2026
Гость (11:56:41 27-01-2026) Мне пабарабану если хоть все разведки мира прочтут мою переп... да вы чо! какая нафик разведка? от машенникаф нас защищают всеми силами, аж устали мешками деньги тырить, чтобы жуликам меньше досталось
13:00:07 27-01-2026
Любые соц. сети и мессенджеры это зло. Сами предоставляем и даем доступ к своим данным.
13:25:18 27-01-2026
гость (13:00:07 27-01-2026) Любые соц. сети и мессенджеры это зло. Сами предоставляем и ... Так государство заставляет регистрировать по реальным данным! Раньше везде регистрировался Тимофеем Пупкиным-Таврическим и никто меня не идентифицировал. Сначала государство уничтожает анонимность в сети, а потом сетует что все ваши данные утекли. Просто верните анонимность.
14:39:08 27-01-2026
Гость (13:25:18 27-01-2026) Так государство заставляет регистрировать по реальным данным... Как можно вернуть то, чего фактически никогда не было? Просто раньше информация о конкретном Васе Пупкине и его "инет-шалостях" мало кого интересовала, но времена изменились и теперь про Васю всё хотят знать многие, начиная от мелких жуликов и барыг, и заканчивая банками и тщ.майором.
14:26:29 27-01-2026
Не только. Еще скидочные карты, любые интернет-магазины, частные врачебные клиники, "умный дом", он-лайн курсы, да даже приложения в телефоне. По-сути, при любом взаимодействии, хочешь или нет, мы сами предоставляем как минимум свой номер телефона. И всегда есть риск, что наши данные не будут проданы/переданы/слиты/стырены, разница лишь в степени этого риска и потенциального вреда.
15:22:17 27-01-2026
в любом ПО бесконечное множество векторов атаки.
На кого его реплика рассчитана
15:55:18 27-01-2026
Пусть Паша прокомментирует, почему стали известны сотни владельцев пророссийских каналов, кто-то из них уже в тюрьме, кого-то вынудили закрыть канал или отдать управление им. Вроде же телега анонимна? Нет?
19:58:22 27-01-2026
там хоть было видно что пересланное сообще и от кого даже. А в новом макс не допилено, любой текст выдать можно за свой, закрепления нет, неск сообщ не пересылает( фу. много еще доделок. Но зато летает быстро работает