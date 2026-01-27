Дуров назвал глупцами тех, кто верит в безопасность WhatsApp*

Ранее компания Meta** получила иск с обвинениями в мошенничестве

27 января 2026, ИА Амител

Павел Дуров / Источник фото: t.me/durov

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp*, назвав его небезопасным. Так он высказался на своей странице в соцсети Х.

«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp* реализовал свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атаки», – написал он.

Ранее стало известно, что международная группа истцов подала в суд на холдинг Meta**. Компанию обвиняют в мошенничестве из-за доступа к перепискам в ее мессенджере.

Также Роскомнадзор сообщал осенью, что WhatsApp* будет полностью заблокирован в России, если компания не начнет выполнять требования законодательства. В Госдуме не исключают, что окончательная блокировка может произойти в 2026 году. Ограничительные меры вводились последовательно. В декабре 2025 года работа сервиса уже замедлилась, по данным СМИ, на 70–80%.

*Принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена

** Признана в России экстремистской и запрещена