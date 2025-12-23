Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать WhatsApp*
По данным СМИ, сервис уже замедлился на 70–80%
23 декабря 2025, 11:56, ИА Амител
Роскомнадзор поэтапно ограничивает работу WhatsApp* и может заблокировать его полностью, если мессенджер не начнет выполнять требования российского законодательства, сообщает РБК.
«Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp*. Постепенная деградация звонков в WhatsApp* была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», – заявили в ведомстве.
Также Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать мессенджер, если он и дальше не будет выполнять требования российского законодательства. В целом введение ограничений для WhatsApp* продолжатся. Как выяснило издание, его скорость уже снизилась на 70–80%.
Напомним, 22 декабря сервисы "Сбой.рф" и Downdetector зарегистрировали значительное увеличение жалоб на работу WhatsApp*. За сутки поступило примерно 1,6 тыс. обращений, основная часть из которых – из Москвы. Также было много жалоб из Хакасии, Ярославской и Мурманской областей.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
12:02:53 23-12-2025
С Правдой борются?
14:00:15 23-12-2025
Гость (12:02:53 23-12-2025) С Правдой борются?... нет, с вашей упертостью и негибкостью
15:45:50 23-12-2025
Гость (14:00:15 23-12-2025) нет, с вашей упертостью и негибкостью...
Перевести всех силой и шантажом в один мессенджер - вот уж какая потрясающая "гибкость" со стороны государства. Еще чуть-чуть и мой прогиб не выдержит такого давления...
16:40:09 23-12-2025
Гость (15:45:50 23-12-2025) Перевести всех силой и шантажом в один мессенджер - вот ... вы можете прямо сейчас уже не выдерживать, это никого не волнует так то
12:26:58 23-12-2025
На мах еще не все перешли, и на патриотические лады не пересели, работы еще полно!
12:30:37 23-12-2025
Чтобы жить лучше, надо от электричества и канализации еще отказаться и заблокировать
14:48:19 23-12-2025
Т2 прикалывается. Я в Барнауле, никуда не уезжаю с лета. Телефон лежит дома, заряжен, показывает полный столбик связи. Но не было необходимости звонить с этого номера. Приходит СМС о блокировке : « Ваш номер не был в сети 72 часа. Для соблюдения мер безопасности интернет и смс ограничены на 24 часа».
Номер был в сети, только не делались звонки и ничего не посылалось. Оператор заставляет пользователей в обязательном порядке тратить деньги каждый день, иначе блокировка?
16:41:29 23-12-2025
Что за фигня? (14:48:19 23-12-2025) Т2 прикалывается. Я в Барнауле, никуда не уезжаю с лета. Т... есть реактивация за 5 мин, норм. Сейчас так по закону. как в Индии и США. модно
17:20:07 23-12-2025
Гость (16:41:29 23-12-2025) есть реактивация за 5 мин, норм. Сейчас так по закону. как в... В Индию и США в ближайшее время не собираюсь, их законы меня не интересуют. Но у нас для сохранения номера необходимо было совершать какое-то платное действие (звонок, СМС) в течение 3 месяцев, даже если баланс положительный. . Теперь же, под предлогом "безопасности" требуют платное действие каждый день, занимаются вымогательством!
16:57:19 23-12-2025
Что за фигня? (14:48:19 23-12-2025) Т2 прикалывается. Я в Барнауле, никуда не уезжаю с лета. Т... Цирк с конями в т2! Продолжение.
Прислали СМС об ограничении интернета и СМС в целях безопасности, предложение набрать 620 или перейти по ссылке. 620 просит назвать серию паспорта. Отключаюсь, звоню в абонентскую службу 611. Сначала время ожидания 9 минут, затем 7 и так далее, всё повторили раз по 20. Через 1час 20 минут прошли их 9 минут и на связи оператор. Подтверждает, что по моему номеру ограничения, потому что не пользуюсь связью 72 часа. Спрашиваю, но если я сижу дома три дня, мне не надо было никуда звонить, какую опасность представляю? Отвечает, что всё равно ВЫ ДОЛЖНЫ сделать звонок или послать СМС. Кому это Я ТАК ЗАДОЛЖАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК РАЗ В ТРИ ДНЯ? Предлагаю операторше снять ограничения, она не может, только надо через 620 или по ссылке. Спрашиваю, какая ссылка, если вы мне заблочили интернет. Прислала СМС с предложением подключиться к вайфаю (какому?) и перейти по ссылке)))))
Ладно, звоню 620. Спрашивают серию паспорта. Называю. Потом предлагают повторить код. Читатели, надеюсь, понимают, какие чувства вызывает фраза «назовите код». Делать нечего, называю код. Через 5 минут пришла СМС, что через 15 минут разблокируют.
Что это было? Меня «ломали», приучали называть код ? После нескольких таких упражнений, полагаю, к звонкам мошенников буду готова, стану озвучивать любой код(((
19:13:20 23-12-2025
Что за фигня? (16:57:19 23-12-2025) Цирк с конями в т2! Продолжение. Прислали СМС об огра... Жесть какая.
Совсем уже очумели.
Ребенок, например не звонит никогда, и я ей, просто переписываемся в мессенджере.
И что, могут звонки блокнуть... А если нужно срочно позвонить будет, интернет недоступен вдруг будет.... Такие блокировки подвергают опасности людей, я считаю.