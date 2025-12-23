Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать WhatsApp*

По данным СМИ, сервис уже замедлился на 70–80%

23 декабря 2025, 11:56, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Роскомнадзор поэтапно ограничивает работу WhatsApp* и может заблокировать его полностью, если мессенджер не начнет выполнять требования российского законодательства, сообщает РБК.

«Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp*. Постепенная деградация звонков в WhatsApp* была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», – заявили в ведомстве.

Также Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать мессенджер, если он и дальше не будет выполнять требования российского законодательства. В целом введение ограничений для WhatsApp* продолжатся. Как выяснило издание, его скорость уже снизилась на 70–80%.

Напомним, 22 декабря сервисы "Сбой.рф" и Downdetector зарегистрировали значительное увеличение жалоб на работу WhatsApp*. За сутки поступило примерно 1,6 тыс. обращений, основная часть из которых – из Москвы. Также было много жалоб из Хакасии, Ярославской и Мурманской областей.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России