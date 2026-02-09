Мероприятие прошло в рамках празднования Дня науки

09 февраля 2026, 07:15, ИА Амител

Лучших ученых и популяризаторов науки наградили в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском государственном университете 6 февраля прошло торжественное заседание объединенного научно-технического совета, приуроченное ко Дню российской науки. Одним из ключевых событий стала церемония награждения ученых, популяризаторов науки и партнеров вуза.

Награда "Пламя науки" учреждена в 2017 году и присуждается тем, кто вносит заметный вклад в развитие научных исследований, добивается прорывных результатов и помогает науке выходить за стены лабораторий — в общественное пространство. Памятные знаки из рук проректора по научному и инновационному развитию Алексея Ваганова получили не только ученые, но и организаторы научных мероприятий, индустриальные партнеры, а также журналисты и медиаспециалисты, которые рассказывают о научных открытиях и работе исследователей.

В этом году в номинации "Научный обозреватель года" за высокий профессиональный уровень освещения результатов научной и инновационной деятельности Алтайского государственного университета и в связи с празднованием Дня российской науки награду получил журналист amic.ru Вячеслав Кондаков. В прошлом году на сайте нашего издания вышла серия подкастов "Научно доказано" — совместный проект amic.ru и Алтайского государственного университета. В них Вячеслав Кондаков беседует с ведущими учеными региона о бактериях, вирусах, растениях, искусственном интеллекте и птицах. В 2026 году выйдут новые серии проекта.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Также награды вручили в других номинациях: "Ученый года", "Научный проект года", "Изобретатель года", "Молодой ученый года", "Популяризатор науки", "Научный обозреватель года", "Технологическое лидерство", "Стартап-лидер".

Так, например, награду как лучший популяризатор науки получил кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Александр Фомичев, который уже много лет изучает уникальных пауков и змей. Большую известность он получил после материала на сайте amic.ru.

В номинации "Научный проект года" отмечен коллектив Института географии АлтГУ за проекты по расчету рекреационной емкости особо охраняемых природных территорий Крыма, Алтая и Камчатки. Награду получили директор института Юлия Козырева, Ирина Ротанова и Галина Ненашева.

Звание "Ученый года" получил заведующий кафедрой радиофизики и теоретической физики Анатолий Лагутин. Лучшим научным изданием года стала редколлегия журнала Turczaninowia во главе с главным редактором Александром Шмаковым. За вклад в развитие стратегических технологий премию "Технологическое лидерство" получил коллектив СТП "Продукты и технологии метаболической инженерии".

В номинации "За верность науке" награждены профессор кафедры физики Владимир Плотников и профессор кафедры экономики и эконометрики Александр Троцковский — за многолетнюю продуктивную научную деятельность. "Научным результатом года" признана публикационная активность научного коллектива АлтГУ: университет занял первое место среди российских вузов в категории Nature & Science рейтинга Nature Index.

Среди других лауреатов — организаторы научных мероприятий, молодые ученые, изобретатели, стартап-лидеры и популяризаторы науки. Всего в этом году награды вручены в 18 номинациях.

Руководитель вуза Сергей Бочаров подчеркнул, что такие награды — это не только признание личных заслуг ученых, но и возможность подчеркнуть вклад вуза и всего региона в развитие российской науки.