С 20 по 26 июля будут проводить профилактические работы

20 июля 2026, 08:50, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае с 20 по 26 июля текущего года запланированы временные отключения телерадиовещания в связи с проведением ежеквартальных профилактических работ, сообщает Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Сигнал пропадет как на цифровых, так и на аналоговых частотах. 21 июля в некоторых городах и населенных пунктах отключения проведут с 08:00 до 17:00:

Барнаул (РТРС-1, РТРС-2, "Маяк" ГТРК "Алтай", Радио России ГТРК "Алтай", Радио "Комсомольская правда");

Бийск (РТРС-1, РТРС-2, "Маяк" ГТРК "Алтай", "Вести FM" ГТРК "Алтай", Радио России ГТРК "Алтай", Радио "Сибирь", ПИ-ФМ) ;

Рубцовск (РТРС-1, РТРС-2, Радиоканал "МИР", "Маяк" ГТРК "Алтай", "Вести FM" ГТРК "Алтай", Радио России ГТРК Алтай);

Заринск (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай");

Камень-на-Оби (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай").

Мамонтово (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай");

Степное Озеро Благовещенского района (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай");

Чарышское Усть-Калманского района (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай")

22 июля с 11:00 до 16:00​:

Новичиха, Новичихинский район (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай").

23 июля с 11:00 до 16:00:

Зимино, Ребрихинский район (РТРС-1, РТРС-2);

Карабинка, Солтонский район (РТРС-1, РТРС-2);

Новофирсово, Курьинский район (РТРС-1, РТРС-2).

Работы затронут только эфирное вещание РТРС. Абонентов кабельного телевидения отключения не коснутся.