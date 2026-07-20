Плановые отключения телерадиовещания пройдут в Алтайском крае
С 20 по 26 июля будут проводить профилактические работы
20 июля 2026, 08:50, ИА Амител
Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
В Алтайском крае с 20 по 26 июля текущего года запланированы временные отключения телерадиовещания в связи с проведением ежеквартальных профилактических работ, сообщает Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр.
Сигнал пропадет как на цифровых, так и на аналоговых частотах. 21 июля в некоторых городах и населенных пунктах отключения проведут с 08:00 до 17:00:
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Барнаул (РТРС-1, РТРС-2, "Маяк" ГТРК "Алтай", Радио России ГТРК "Алтай", Радио "Комсомольская правда");
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Бийск (РТРС-1, РТРС-2, "Маяк" ГТРК "Алтай", "Вести FM" ГТРК "Алтай", Радио России ГТРК "Алтай", Радио "Сибирь", ПИ-ФМ) ;
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Рубцовск (РТРС-1, РТРС-2, Радиоканал "МИР", "Маяк" ГТРК "Алтай", "Вести FM" ГТРК "Алтай", Радио России ГТРК Алтай);
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Заринск (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай");
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Камень-на-Оби (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай").
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Мамонтово (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай");
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Степное Озеро Благовещенского района (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай");
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Чарышское Усть-Калманского района (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай")
22 июля с 11:00 до 16:00:
- Новичиха, Новичихинский район (РТРС-1, РТРС-2, Радио России ГТРК "Алтай").
23 июля с 11:00 до 16:00:
- Зимино, Ребрихинский район (РТРС-1, РТРС-2);
- Карабинка, Солтонский район (РТРС-1, РТРС-2);
- Новофирсово, Курьинский район (РТРС-1, РТРС-2).
Работы затронут только эфирное вещание РТРС. Абонентов кабельного телевидения отключения не коснутся.
09:04:48 20-07-2026
что-то слишком много стало планового, со знаком минус.
раздражаете
09:42:12 20-07-2026
Отключите уже планово на пол годика, а то уже мозги у всех споавились .
10:15:25 20-07-2026
Гость (09:42:12 20-07-2026) Отключите уже планово на пол годика, а то уже мозги у всех с... Не у всех.
10:45:19 20-07-2026
Гость (09:42:12 20-07-2026) Отключите уже планово на пол годика, а то уже мозги у всех с... Никто на Саракше не отключит Башни Противобаллистической Защиты на долгое время, "белое излучение" необходимо для наведения порядка)))
12:01:05 20-07-2026
Гость (09:42:12 20-07-2026) Отключите уже планово на пол годика, а то уже мозги у всех с... Полгода мало. Лучше на 2.
10:46:02 20-07-2026
Нет телека уже лет 5 - красота!
10:59:20 20-07-2026
Гость (10:46:02 20-07-2026) Нет телека уже лет 5 - красота!... Пффф, нет телека 16 лет, могу думать головой и делать выводы.
К примеру если в стране враг уничтожает нефтянку и логистические центры - значит до Победы стало очень далеко.
11:07:29 20-07-2026
Гость (10:46:02 20-07-2026) Нет телека уже лет 5 - красота!... Как показывает практика, дело не в "телеке", а в мозгах. Вернее, в их отсутствии. Думаете, те, кто смотрел определенные передачи там, в И-нете будет искать что-то другое?)
11:17:14 20-07-2026
"Россия 1", "Россия 24" - а закрыть эти каналы, даже никто не расстроится
12:16:52 20-07-2026
Гость (11:17:14 20-07-2026) "Россия 1", "Россия 24" - а закрыть эти каналы, даже никто н...
Ведущие ток-шоу расстроятся. Кто будет им тогда платить зп по 500 тысяч в месяц?
13:23:19 20-07-2026
Гость (12:16:52 20-07-2026) Ведущие ток-шоу расстроятся. Кто будет им тогда платить ... Дать им мРОТ, и пусть кривляются с причмоком.
13:36:24 20-07-2026
Гость (13:23:19 20-07-2026) Дать им мРОТ, и пусть кривляются с причмоком.... АпАлитично рассуждаете (Кавк. пленница)