Пульт вместо психолога. Лучшие шоу с терапевтическим эффектом

Наша замечательная подборка

14 февраля 2026, 08:05, ИА Амител

Шоу "Звезды в..." / Фото: ТНТ

Телевизор уже давно превратился из простого "ящика" для развлечений в настоящий кабинет с психологами. Сегодня зрителю неинтересно смотреть развлекательные шоу без психологического контекста. Напротив, популярность набирают проекты, в которых буквально проводятся психологические эксперименты, решаются серьезные внутренние проблемы, при этом со здоровой долей интертейнмента. Мы решили проанализировать, какой терапевтический эффект имеют популярные шоу на ТВ.

Ловите подборку проектов, которые, возможно, не выпишут вам рецепт, но точно заставят задуматься, выдохнуть и понять, что вы не один такой.

Ток-шоу

Например, "Мужское / Женское"

Даже те, кто настойчиво утверждает, что не смотрят телевизор вообще, точно видели эпизоды этого ток-шоу, ведь количество роликов с отрывками из шоу в соцсетях просто зашкаливает. Если коротко, то в этой программе Юлия Барановская и Александр Гордон разбирают проблемы самых неблагополучных семей из разных регионов страны. Глядя на то, как живут некоторые люди, невольно забываешь о своих проблемах и понимаешь, что в твоей жизни уж точно все хорошо. Или, по крайней мере, не так плохо.

Шоу работает как мощный инструмент нормализации кризиса и коллективной поддержки. Оно создает эффект "терапевтического круга", где зритель, наблюдая за чужими, часто крайне тяжелыми историями (болезни, предательство, потери, семейные конфликты), как будто бы освобождается от своих проблем. На самом деле программа реально помогает многим участникам решить вопросы жилья, опекунства, лечения и т.д. Слабонервным и слишком впечатлительным смотреть шоу не рекомендуется, а вот ради того, чтобы обсудить — всегда пожалуйста.

Шоу преображений

Например, "Новый день"

Шоу преображений, или мэйковер-шоу — один из популярных жанров на российском ТВ. В мире, где личностный рост требует немало лет терапии, диет и тренировок, мэйковер предлагает мгновенное, зрелищное преображение "было — стало". Смена прически, стиля, макияжа — это некий ритуал обновления. Для зрителя это избавление от старого, неудачного "я" и рождение нового, уверенного.

Шоу "Новый день"

Но если многие программы затрагивают исключительно внешние преображения, как будто бы они могут решить все проблемы, то "Новый день" копает глубже и помогает героиням измениться не только снаружи, но и внутри.

Ведущая — психолог Виктория Дмитриева не только разбирает психологические проблемы героинь, но и находит интересные "терапевтические" решения, ведь в каждом выпуске участнице приходится выполнять не самое простое задание и искать свое новое предназначение. В героинях проекта многие узнают себя и свои проблемы, проецируют ситуации на свою собственную жизнь и многие получают мотивацию, для того чтобы исправить то, что не нравится. Помимо психологии в таких шоу можно почерпнуть реально полезную информацию от бьюти-экспертов: визажиста, стилиста, парикмахера, узнать о последних модных тенденциях, трендах. Новый сезон проекта стартует уже с 13 февраля, по пятницам в 09:00 на ТВ-3.

Психологический эксперимент / шоу перевоспитаний

Например, "Пацанки"

Это хитовое шоу о перевоспитании "девушек с характером". Участницы, которые ведут себя совсем не как леди, оказываются в школе, где учатся быть женственными, воспитанными, учатся принимать ответственность и вырабатывать новые поведенческие привычки, а заодно решают огромное количество проблем: зависимости, криминальные эпизоды, драки, проблемы с родителями и т.д. В этом шоу есть все: драма, экстрим и даже обсуждение тем буллинга и самоидентификации.

"Пацанки" — наглядное пособие по трансформации личности и работе с травмой. Зрители (особенно молодые) видят, как агрессия, защитные маски и детские обиды разрушают жизнь. Проект дает надежду, что можно измениться, даже если все кажется безнадежным. Впрочем, в этом шоу, как и в кабинете хорошего психолога, надежда есть всегда, но воспользуешься ли ты шансом и поменяешь ли в итоге свою жизнь, зависит только от собственного желания.

Реалити-шоу

Например, "Звезды в…"

Реалити-шоу, которые показывают жизнь участников в предлагаемых обстоятельствах, переживают сейчас настоящий бум. На российском ТВ их огромное количество: "выживалити", психологические игры, шоу об отношениях и так далее. Один из самых обсуждаемых — реалити ТНТ "Звёзды в…". Суть проекта в том, что звездных участников отправляют в экзотическую страну и помещают, по сути, в спартанские условия. К счастью, им есть где спать и мыться, но им совершенно нечего есть. Голод — один из главных триггеров и мотиваторов участников проекта. Шоу обнажает базовые инстинкты.

Шоу "Выжить в Таиланде" / Фото: ТНТ

Зритель видит, как разные люди (и, что важно, известные) справляются с лишениями: кто-то впадает в истерику, кто-то проявляет смекалку, кто-то находит внутренний ресурс. В отличие от драматичных ток-шоу, "Звезды в джунглях" работает по принципу "контролируемого стресса" и предлагают зрителю психологическую разгрузку через юмор, абсурд. Абсурдные испытания (поедание личинок и тараканов, погружение в помои, эстафеты на высоте) и реакция участников подаются через призму черного юмора и стеба. Для зрителя это безопасный способ соприкоснуться с темами страха, брезгливости и дискомфорта.

Кулинарные шоу

Например, "Особенности национальной кухни"

Какой терапевтический эффект могут иметь кулинарные шоу? Самый действенный, ведь, по сути, они лечат не кулинарную неграмотность, а тревогу, одиночество и постоянные стрессы современной жизни, предлагая простой рецепт счастья: взять продукты, сделать что-то своими руками и буквально заземлиться. На российском ТВ множество кулинарных шоу. Какие-то активируют "пищевую память" и вызывают мощные ностальгические чувства. Это терапия воспоминаниями, возвращение в "безопасное" детство или к образам "мамы/бабушки на кухне" (вспоминаем ресторанного критика в пиксаровском "Рататуйе"). Кроме этого, кулинарные шоу — "пищевой ASMR": макросъемка шипящего масла, стекающего соуса, разрезания хрустящей корочки или просто знаменитый хруст безе — это визуальная и звуковая медитация. Она вызывает расслабление и удовольствие, почти как от реальной еды.

Шоу "Особенности национальной кухни" / Фото: ТВ3

Например, шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой" отправляет зрителя на обычную кухню, где за приготовлением блюд можно посплетничать с другом или подругой, вспомнить прошлое, любовь, детство и удариться в ностальгию. А шоу "Особенности национальной кухни" на ТВ-3, которое стартовало с 7 февраля по субботам в 08:30, — это целый тревел-гайд, который возвращает нас к нашим корням, предназначению, традициям и национальным привычкам, заставляет вспомнить о нашем истинном месте, расслабиться в моменте, отдохнуть глазами.

Телевизионные шоу уже давно перестали быть банальным развлечением, а превратились в интересный инструмент для решения некоторых психологических проблем. Но не стоит думать, что это лекарство для вашего психологического состояния. Шоу-психологи на ТВ — это, прежде всего, интертейнмент, в то время как психология — куда более серьезная вещь.

Если вы узнаете в героях себя, и их проблемы откликаются вам слишком сильно, вызывая боль, — это сигнал, что точно пора обратиться к реальному специалисту. Телевизор может указать на дверь, но открыть ее и пройти внутрь, это осознанный и самостоятельный выбор каждого человека.