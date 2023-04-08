Кафе загорелось в алтайском райцентре

На месте работают пожарные, пострадавших нет

08 апреля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошёл в райцентре Новичиха Алтайского края – там на улице Народной случилось возгорание в административном здании, сообщили в ГУ МЧС региона.

В паблике "Инцидент Барнаул" уточняют, что это – единственный в селе кафе-бар.

Предварительно, площадь пожара составляет около 400 квадратных метров, полыхает мансардный этаж. На месте работают шесть человек личного состава и три автоцистерны.

Причина случившегося уточняется. Пострадавших нет.