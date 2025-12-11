Пороги уже превышены. В России спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости гриппом

В 2025 году актуальную вакцину получили 70 миллионов россиян

Простуда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России продолжит расти еще несколько недель, прогнозирует академик РАН Геннадий Онищенко. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заболевших увеличилось на 19,3%, а в ряде регионов уже вводились карантинные меры из-за превышения эпидпорогов, пишут "Осторожно Media".

«В десяти субъектах эпидемические пороги уже превышены, и если начался подъем заболеваемости, он обычно продолжается семь-девять недель. Сначала фиксируется рост, затем показатели выходят на пик и держатся на плато три-четыре недели – до тех пор, пока остается "горючий материал"», – пояснил академик.

По его словам, динамика зависит от региона: раньше других рост начался на Дальнем Востоке – "поскольку там Китай, родина всех гриппов". На западных территориях также отмечено увеличение заболеваемости, в том числе в Калининградской области и ряде европейских регионов страны.

Ближайшие недели ситуацию могут осложнить новогодние праздники: россияне отправятся в поездки, а затем массово вернутся домой. «Когда все вернутся, ожидается более интенсивный рост заболеваемости гриппом», – прогнозирует Онищенко. Однако там, где пик наступает сейчас, к январю показатели уже начнут снижаться.

Он напомнил, что особое внимание медики уделяют детям, которые по восемь-десять часов проводят в школах: их прививают специальной детской вакциной. Также вакцинация проводится среди учителей, медиков и пожилых людей – групп повышенного риска.

В сентябре коллектив алтайского Минздрава привился против гриппа, в том числе вакцинировался руководитель ведомства Дмитрий Попов. Он хотел подать пример всем жителям региона и написал об этом в своем Telegram-канале.