Пожар произошёл в магазине в алтайском селе

Огонь начал распространяться по зданию с обрешётки кровли

09 апреля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

Пожар произошёл в селе Леньки Благовещенского района. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Загорелся местный магазин, огонь по зданию начал распространяться с кровли. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров.

"На месте происшествия задействованы 12 человек личного состава противопожарной службы, 5 автоцистерн. Пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Специалистам предстоит установить причину пожара.