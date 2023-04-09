Пожар произошёл в магазине в алтайском селе
Огонь начал распространяться по зданию с обрешётки кровли
09 апреля 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: t.me/mchs_altkray
Пожар произошёл в селе Леньки Благовещенского района. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
Загорелся местный магазин, огонь по зданию начал распространяться с кровли. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров.
"На месте происшествия задействованы 12 человек личного состава противопожарной службы, 5 автоцистерн. Пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Специалистам предстоит установить причину пожара.
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