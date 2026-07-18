Праздник алтайского народа Эл-Ойын стартовал в Горно-Алтайске. Фото

На Алтае его проводят с 1988 года

18 июля 2026, 13:50, ИА Амител

Праздник Эл-Ойын на Алтае / Фото: официальный канал Андрея Турчака

В Горно-Алтайске стартовал традиционный межрегиональный праздник алтайского народа — Эл-Ойын, сообщил губернатор Республики Алтай Андрей Турчак.

Одним из центральных событий фестиваля стали спортивные состязания на стадионе "Спартак". На площадке прошли командное первенство по национальной борьбе "Алтай куреш" и турнир по национальному многоборью "Игры баатыров".

«В первенстве по "Алтай куреш" третье место заняла команда Онгудайского района, серебро — у спортсменов Горно-Алтайска. Победители — сборная Улаганского района», — написал глава региона в соцсетях.

В личном зачете национального многоборья третье место занял Ырысту Кокулев (Онгудайский район), вторым стал Айдар Саналов (Улаганский район). Золотую медаль турнира выиграл представитель Горно-Алтайска Буучай Сандыков.

Победителей и призеров наградили председатель Государственного Собрания — Эл Курултая Эжер Ялбаков и министр молодежной политики и спорта Александр Суразов.