Праздник алтайского народа Эл-Ойын стартовал в Горно-Алтайске. Фото
На Алтае его проводят с 1988 года
18 июля 2026, 13:50, ИА Амител
В Горно-Алтайске стартовал традиционный межрегиональный праздник алтайского народа — Эл-Ойын, сообщил губернатор Республики Алтай Андрей Турчак.
Одним из центральных событий фестиваля стали спортивные состязания на стадионе "Спартак". На площадке прошли командное первенство по национальной борьбе "Алтай куреш" и турнир по национальному многоборью "Игры баатыров".
«В первенстве по "Алтай куреш" третье место заняла команда Онгудайского района, серебро — у спортсменов Горно-Алтайска. Победители — сборная Улаганского района», — написал глава региона в соцсетях.
В личном зачете национального многоборья третье место занял Ырысту Кокулев (Онгудайский район), вторым стал Айдар Саналов (Улаганский район). Золотую медаль турнира выиграл представитель Горно-Алтайска Буучай Сандыков.
Победителей и призеров наградили председатель Государственного Собрания — Эл Курултая Эжер Ялбаков и министр молодежной политики и спорта Александр Суразов.
16:38:51 18-07-2026
Эл-Ойын (в переводе с алтайского «Эл» — народ, «Ойын» — игра, состязание) — это межрегиональный национальный праздник алтайского народа, часто называемый «Всенародными играми» или «Алтайскими олимпийскими играми». Мероприятие направлено на возрождение и сохранение традиций, обычаев, развитие народного творчества и укрепление единства коренного населения Горного Алтая.
16:41:56 18-07-2026
фактов проведения праздника под названием «Эл-Ойын» в XIX и XX веках (до 1988 года) не известно.
Согласно историческим данным:
Современный праздник был учрежден и проведен впервые только в 1988 году по инициативе общественных деятелей (А. Кучедашева, Н. Шумарова, М. Каланакова).
В XIX и начале XX века не зафиксировано проведения централизованных общенародных игр с таким названием или в таком формате.
Однако организаторы и исследователи указывают, что Эл-Ойын является возрождением древних традиций. Исторические корни обычая прекращать междоусобицы и проводить народные состязания уходят к эпохе скифов, гуннов и тюркских каганатов, но в дореволюционный период эта традиция не осуществлялась в виде регулярного официального праздника.
Таким образом, Эл-Ойын — это современное культурное начинание (с 1988 года), стилизованное под древние обряды единения, но не имеющее прямой непрерывной истории проведения в последние два столетия.