Праздник к нам пришел. Как украсили Барнаул к Новому году?
Фоторепортаж с праздничных улиц города
28 декабря 2024, 07:15, ИА Амител
Новогодний Барнаул – 2025 / Фото: amic.ru, пресс-служба мэрии
Столица Алтайского края к встрече 2025 года готова во всей красе. Улицы переливаются сотнями огоньков, а в каждом районе Барнаула уже сегодня откроются елки и пройдут праздники. Главный новогодний городок – на площади Сахарова – ждет гостей в 17:00 на шоу-программе "Зажигаем сердца". В ней примут участие театр танца "Иван да Марья", ансамбль современного танца Soul, творческая группа с огненным шоу Show Time, творческие коллективы алтайских университетов.
Полная афиша мероприятий представлена ниже.
Напомним, что новогодние салюты в этом году отменены.
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09:37:08 28-12-2024
Да уж... Ни одной фигуры из льда и снега как раньше было. Одна сплошная иллюминация. Елка на Сахарова вообще отдельная тема. Ветки как унитазный ершик...
Экономика должна быть экономной видимо. Так и живем теперь.
10:24:14 28-12-2024
Владимир (09:37:08 28-12-2024) Да уж... Ни одной фигуры из льда и снега как раньше было. Од... Что вы надрываетесь? Снега нет в таком объёме, а лёд из Оби не годится, он грязный, не прозрачный. Лёд специально привозили из Г.Алтая, из Колыванского озера или других чистых маленьких озёр. Так озёра уже потеряли тот объём воды и обмелели. Нельзя полностью вынуть озеро и увезти. Вашим хотелкам природу портить. Совесть поимейте и не надрывайтесь тут. Без вас не знают что делать
13:01:01 28-12-2024
Гость (10:24:14 28-12-2024) Что вы надрываетесь? Снега нет в таком объёме, а лёд из... а тут хоть много хоть мало снега и льда, все равно последние несколько лет такое впаривают людям. Экономят. И надрываетесь вы, а не я . Я просто высказал свое мнение и все. Для чего комментарии и созданы.
15:27:04 28-12-2024
Гость (10:24:14 28-12-2024) Что вы надрываетесь? Снега нет в таком объёме, а лёд из... новость на амике: "Как добывают лед для строительства снежного городка в Барнауле" от 12 декабря 2016 года. Цитата: "На площади Сахарова в Барнауле продолжается строительство ледового городка. Строители возводят стены и горки. А знаете ли вы, что лед для ледовых крепостей добывают на реке Обь рядом с Затоном? Рабочие выпиливают куски прозрачного стройматериала и бережно доставляют его к месту строительства.". Какой лёд из ГА возили, с Колывани?
16:26:17 28-12-2024
Гость (15:27:04 28-12-2024) новость на амике: "Как добывают лед для строительства снежно... .
Это было в 16 году, но после наводнений лёд с стал мутный
17:00:48 28-12-2024
Гость (16:26:17 28-12-2024) . Это было в 16 году, но после наводнений лёд с ст... какой мутный, вы когда видели прозрачный лёд на городских городках, всегда большая часть была мутной? главная проблема в том, что лед заготавливать начитают ещё в ноябре, но погода последние годы не позволяет это делать. мутный лёд здесь ни при чём.