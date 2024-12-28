Праздник к нам пришел. Как украсили Барнаул к Новому году?

Фоторепортаж с праздничных улиц города

28 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Новогодний Барнаул – 2025 / Фото: amic.ru, пресс-служба мэрии

Столица Алтайского края к встрече 2025 года готова во всей красе. Улицы переливаются сотнями огоньков, а в каждом районе Барнаула уже сегодня откроются елки и пройдут праздники. Главный новогодний городок – на площади Сахарова – ждет гостей в 17:00 на шоу-программе "Зажигаем сердца". В ней примут участие театр танца "Иван да Марья", ансамбль современного танца Soul, творческая группа с огненным шоу Show Time, творческие коллективы алтайских университетов.

Полная афиша мероприятий представлена ниже.

Напомним, что новогодние салюты в этом году отменены.