Приговор "политеховскому" маньяку Виталию Манишину прокомментировали в СК РФ

Длительное время злоумышленнику удавалось скрываться от правоохранительных органов

01 октября 2025, 17:01, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае к 25 годам лишения свободы приговорили Виталия Манишина за убийства 11 девушек и женщин, совершенные в период с 1989 по 2000 год. Как сообщили в Telegram-канале СК РФ, доказательства, собранные следственными органами и алтайским СК, признаны судом достаточными для вынесения приговора.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сопряженное с изнасилованием"), п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление")», – отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Так, в сентябре 1989 года Манишин познакомился с 17-летней девушкой, изнасиловал ее, задушил и с целью сокрытия следов преступления закопал тело.

Спустя десять лет Манишин избрал тактику знакомства с абитуриентками под предлогом оказания им содействия в поступлении в учебные заведения. Обманным путем он на своем автомобиле вывозил девушек в безлюдные места, где после совершения преступлений против половой неприкосновенности убивал их, а тела прятал. Также одной из жертв стала мать абитуриентки, которой он пообещал решить вопрос с поступлением дочери в университет, но после передачи ему 9 тыс. рублей убил.

Кроме того, установлена причастность Манишина к убийствам молодых женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения.