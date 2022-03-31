Где будет красиво. 37 территорий Барнаула претендуют на благоустройство в 2023 году

37 общественных территорий Барнаула претендуют на то, чтобы их привели в порядок в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Перечень был составлен по пожеланиям барнаульцев и уже с 15 апреля начнется голосование, которое и определит, какие именно уголки города будут благоустроены следующим летом. Также в голосование на следующий год включен дизайн-проект второго этапа благоустройства парка «Юбилейный».

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, эти вопросы обсуждали на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Заседание провел председатель комиссии, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Больше всего предложенных к благоустройству территорий — 14 — расположено в Индустриальном районе, по 7 — в Ленинском и Октябрьском районах, 5 — в Центральном районе и 4 — в Железнодорожном.

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Когда будем выбирать?

Голосование за благоустройство общественных территорий пройдет с 15 апреля до 30 мая. Проголосовать можно будет на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Что еще обсуждали?

Макет парка «Юбилейный"/barnaul.org

Дизайн-проекты общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. В их числе — парк «Юбилейный» и набережная Речного вокзала.

В парке «Юбилейный» в этом году планируют привести в порядок центральную и подводящую аллеи, обустроить уличное освещение, камеры видеонаблюдения, установить скамейки и урны, а также организовать зону для проведения мероприятий. Кроме того, в этом году здесь высадят почти пятьсот деревьев, среди которых — рябина, черемуха, клен и вяз. Всего благоустройство парка «Юбилейный» выделено 82,7 млн рублей.

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На набережную Речного вокзала выделено более 15,6 млн рублей. Предполагается, что уже скоро здесь появятся центральная прогулочная аллея, площадка для ожидания водного транспорта и транзитная зона. Планируется заменить дорожное покрытие, установить скамейки и солнцезащитные навесы, появится освещение. Также будут высажены деревьи: ивы, яблони, клены и липы. Отремонтируют подпорную стенку и ограждение со стороны реки. Все работы будут проходить на неблагоустроенному участке, который находится в муниципальной собственности, подчеркнули в мэрии.

Выполнять работы на данных объектах будет подрядная организация ООО «СК Город».

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А можно предложить территорию, которая тоже нуждается в благоустройстве?

Можно. Но эта территория войдет уже в список на 2024 год. По предложению депутатов перечень 2024 год планируют расширить: народные избранники отметили, что он был утвержден пять лет назад, и за это время в городе появились новые зеленые зоны, которые жители хотели бы благоустроить. Поэтому барнаульцы могут подавать заявки, чтобы включить дополнительные объекты в голосование на 2024 год. Предложения необходимо направить на рассмотрение комиссии до 1 октября текущего года.

Что решила Общественная комиссия?

Единогласно утвердила адресный список объектов на 2023 год и дизайн-проекты 2022 года. А также решили вместе с подрядчиком, дизайнерами, специалистами профильного комитета и общественниками провести выездные совещания на площадках данных территорий. И уже на месте «детально изучить и в случае необходимости скорректировать виды работ, которые будут выполнены в текущем году в рамках благоустройства».

«Хорошим опытом в этом отношении является благоустройство Мизюлинской рощи. Мы выезжали на объект и вместе с активом жителей обсуждали вопросы высадки зеленых насаждений. В благоустройстве парка „Юбилейный“ необходимо, на мой взгляд, придерживаться той же практики. Для этого предлагаю запланировать выездное совещание со специалистами и подрядчиками. Это даст более детальное понимание дальнейших действий», — отметил депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов.

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