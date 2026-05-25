Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 16% за год

В сегменте LCV падение к прошлому году составляет почти 30%

25 мая 2026, 14:31, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Российский авторынок продолжает двигаться без резких скачков. По итогам недели с 18 по 24 мая продано 25,4 тысячи новых легковых автомобилей, сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Это на 1,4% больше, чем неделей ранее, и на 16,4% выше показателя аналогичной недели 2025 года.

Коммерческий транспорт под давлением

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) остался почти на уровне предыдущей недели — 1,1 тысячи машин (-0,3%). Однако годовая динамика остается отрицательной: падение составило 28,5%.

В сегменте грузовых автомобилей продажи выросли на 6% к прошлой неделе — до 888 единиц. При этом к аналогичной неделе прошлого года зафиксировано небольшое снижение на 1,7%.

Прогнозы на май

Целиков отметил, что остальные сегменты также не преподнесли сюрпризов — рынок остается предсказуемым и гораздо более стабильным, чем год назад.

По итогам мая ожидания чуть ниже апрельских показателей. По легковым автомобилям рынок, вероятно, останется в пределах 110 тысяч единиц. В сумме по коммерческой технике (LCV и грузовики) будет продано около 10 тысяч машин, заключил эксперт.