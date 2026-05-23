Продажу некоторых армянских алкогольных напитков остановили в России

Отдельные образцы не соответствовали обязательным требованиям

23 мая 2026, 18:33, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Роспотребнадзор приостановил продажу части алкогольной продукции из Армении после выявления нарушений качества в некоторых винах и коньяках.

Как сообщили в ведомстве, ограничения коснулись продукции компаний "Веди-алко", Абовянского коньячного завода и Винно-коньячного дома "Шахназарян".

В Роспотребнадзоре отметили, что отдельные образцы не соответствовали обязательным требованиям. В связи с этим торговым организациям и импортерам направили предписания о приостановке реализации продукции и ее изъятии из оборота.

Среди напитков, к которым возникли претензии, названы красное полусладкое вино "Гетап Вернашен", белое сухое "Веди Алко" Харджи под товарным знаком "Легенды Arni", а также "Армянский коньяк пять звезд" и коньяк "КВ" семилетний "Шахназарян ХО".