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Продажу некоторых армянских алкогольных напитков остановили в России

Отдельные образцы не соответствовали обязательным требованиям

23 мая 2026, 18:33, ИА Амител

Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru
Виноград. Вино / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Роспотребнадзор приостановил продажу части алкогольной продукции из Армении после выявления нарушений качества в некоторых винах и коньяках.

Как сообщили в ведомстве, ограничения коснулись продукции компаний "Веди-алко", Абовянского коньячного завода и Винно-коньячного дома "Шахназарян".

В Роспотребнадзоре отметили, что отдельные образцы не соответствовали обязательным требованиям. В связи с этим торговым организациям и импортерам направили предписания о приостановке реализации продукции и ее изъятии из оборота.

Среди напитков, к которым возникли претензии, названы красное полусладкое вино "Гетап Вернашен", белое сухое "Веди Алко" Харджи под товарным знаком "Легенды Arni", а также "Армянский коньяк пять звезд" и коньяк "КВ" семилетний "Шахназарян ХО".

Экономика Россия алкоголь Армения
       

Комментарии 9

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Кость

18:51:02 23-05-2026

И газ им втридорога втюхать...

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Вежливый Человек

19:10:44 23-05-2026

Как партии должны быть уничтожены, по закону.
И ли другое?

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Вежливый Человек

19:13:35 23-05-2026

Армяне и айзера всегда травят русский народ гадостью разной.

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Гость

20:17:40 23-05-2026

Месть за "измену" Пашиняна!?

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Гость

21:12:57 23-05-2026

Гость (20:17:40 23-05-2026) Месть за "измену" Пашиняна!?... Не месть, а чисто европейские партнёрские отношения. За что боролись.....

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Вежливый Человек

22:22:55 23-05-2026

Мы о стране по президенту судим.
Пашинян красава - дедушка в СС служиж, сам в дурке лечился.
Армяне, напишите, вам не чё так про себя мнение составлять перед Великим Русским народом?

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Неара

23:13:56 23-05-2026

Я вопросы расы, национальности и веры не обсуждаю. Не красивое это занятие. Но смысл не в этом. Если Армяне здесь живут и работают. Или зарабатывают. То пусть и деньги здесь тратят. Никаких переводов. Не прямых, не через Казахстан. Мы стараемся со всеми нормально. И с нами пусть так же.

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Гость

09:01:36 24-05-2026

Армянский коньяк 5 звёзд всегда был просто отравой, но никто этим не занимался. Наконец - то!

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Гость

11:56:41 24-05-2026

И если не эти события ,то выходит нас и продолжали бы травить суррогатом ,весьма интересно …

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