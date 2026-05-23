Продажу некоторых армянских алкогольных напитков остановили в России
Отдельные образцы не соответствовали обязательным требованиям
23 мая 2026, 18:33, ИА Амител
Роспотребнадзор приостановил продажу части алкогольной продукции из Армении после выявления нарушений качества в некоторых винах и коньяках.
Как сообщили в ведомстве, ограничения коснулись продукции компаний "Веди-алко", Абовянского коньячного завода и Винно-коньячного дома "Шахназарян".
В Роспотребнадзоре отметили, что отдельные образцы не соответствовали обязательным требованиям. В связи с этим торговым организациям и импортерам направили предписания о приостановке реализации продукции и ее изъятии из оборота.
Среди напитков, к которым возникли претензии, названы красное полусладкое вино "Гетап Вернашен", белое сухое "Веди Алко" Харджи под товарным знаком "Легенды Arni", а также "Армянский коньяк пять звезд" и коньяк "КВ" семилетний "Шахназарян ХО".
18:51:02 23-05-2026
И газ им втридорога втюхать...
19:10:44 23-05-2026
Как партии должны быть уничтожены, по закону.
И ли другое?
19:13:35 23-05-2026
Армяне и айзера всегда травят русский народ гадостью разной.
20:17:40 23-05-2026
Месть за "измену" Пашиняна!?
21:12:57 23-05-2026
Гость (20:17:40 23-05-2026) Месть за "измену" Пашиняна!?... Не месть, а чисто европейские партнёрские отношения. За что боролись.....
22:22:55 23-05-2026
Мы о стране по президенту судим.
Пашинян красава - дедушка в СС служиж, сам в дурке лечился.
Армяне, напишите, вам не чё так про себя мнение составлять перед Великим Русским народом?
23:13:56 23-05-2026
Я вопросы расы, национальности и веры не обсуждаю. Не красивое это занятие. Но смысл не в этом. Если Армяне здесь живут и работают. Или зарабатывают. То пусть и деньги здесь тратят. Никаких переводов. Не прямых, не через Казахстан. Мы стараемся со всеми нормально. И с нами пусть так же.
09:01:36 24-05-2026
Армянский коньяк 5 звёзд всегда был просто отравой, но никто этим не занимался. Наконец - то!
11:56:41 24-05-2026
И если не эти события ,то выходит нас и продолжали бы травить суррогатом ,весьма интересно …