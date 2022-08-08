Челябинские мошенники обманули алтайских предпринимателей при помощи объявления о продаже трактора

В Челябинске правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении двух местных жителей. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

«Из материалов дела следует, что двое местных жителей, 1971 и 1974 годов рождения, один из которых ранее судим, под видом предоставления специальной техники, используя реквизиты организаций-однодневок и подставные электронные счета, похитили денежные средства предприятий из нескольких регионов Российской Федерации: Москвы и Московской области, республик Коми и Татарстан, Алтайского края, Иркутской и Оренбургской областей», — сказано в сообщении.

Мошенники арендовали квартиру, которую использовали в качестве «офиса». Из неё они опубликовывали объявления о продаже тракторов по 100%-й предоплате. На технику стоимостью около 900 тысяч рублей потенциальным покупателям предоставляли фиктивные документы.

В общей сложности злоумышленникам удалось заработать около 12 млн рублей.