Четвероклассник держит детей и взрослых в страхе в Барнауле

Родители детей из школы № 117 в Барнауле с опаской отправляют их на учёбу. Всё дело в четверокласснике, который держит коллектив в страхе.

Один четвероклассник перевёлся из другого учебного заведения, после чего и начались проблемы. Мальчик постоянно устраивает драки.

При этом родители ребёнка считают, что обвинения не доказаны, а самого школьника просто буллят.

В школе с ребёнком работает специальный комитет и школьный психолог, но разрешить ситуацию не получается.

В крайнем случае мальчика могут оправить в закрытую школу. Такая в Алтайском крае всего одна и находится она в Камне-на-Оби, сообщают «Вести Алтай».