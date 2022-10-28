Четвероклассник держит детей и взрослых в страхе в Барнауле
Горожане уже неоднократно писали заявления в полицию, но разрешить ситуацию не получается
28 октября 2022, 08:20, Илья Звягинцев
Родители детей из школы № 117 в Барнауле с опаской отправляют их на учёбу. Всё дело в четверокласснике, который держит коллектив в страхе.
Один четвероклассник перевёлся из другого учебного заведения, после чего и начались проблемы. Мальчик постоянно устраивает драки.
При этом родители ребёнка считают, что обвинения не доказаны, а самого школьника просто буллят.
В школе с ребёнком работает специальный комитет и школьный психолог, но разрешить ситуацию не получается.
В крайнем случае мальчика могут оправить в закрытую школу. Такая в Алтайском крае всего одна и находится она в Камне-на-Оби, сообщают «Вести Алтай».
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