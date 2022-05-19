Грузовик насмерть сбил 22-летнего молодого человека на трассе Барнаул — Новосибирск. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

«Утром 19 мая грузовой автомобиль МАЗ под управлением мужчины 1984 года рождения двигался по автодороге Р-256 „Чуйский тракт“ со стороны города Новосибирска в направлении Барнаула. На 59-м километре автодороги совершил наезд на пешехода, который шёл по трассе в попутном направлении», — сказано в сообщении.

В результате происшествия 22-летний житель Искитима получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 18 мая на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе произошло массовое ДТП, в результате которого погиб человек. Ещё четверо пострадали.