Грузовик насмерть сбил женщину на улице Попова в Барнауле

Смертельное ДТП произошло утром 14 марта в Барнауле: грузовой автомобиль МАЗ сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину.

Очевидцы сообщают, что авария произошла на улице Попова, около остановки «БРМЗ». По сообщениям горожан, автомобиль проехал женщине по голове.

По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, за рулём МАЗа находился мужчина 1972 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.