Ребёнок с признаками ОРВИ скончался по пути в больницу в Челябинске
Мама мальчика решила не дожидаться скорой и хотела отвезти его на такси
12 декабря 2022, 14:41, Илья Звягинцев
Третьеклассник с признаками ОРВИ скончался в Челябинске. Об этом сообщает Shot.
Мальчик трое суток был на больничном из-за симптомов ОРВИ. Он испытывал головную боль, кашель, насморк и температуру.
В вечернее время состояние школьника ухудшилось, и мама ребёнка решила отвезти его в больницу.
Женщина позвонила в скорую, но решила не дожидаться врачей и самостоятельно доехать до больницы.
По дороге в медицинское учреждение мальчик скончался.
Причину смерти несовершеннолетнего устанавливают следователи.
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