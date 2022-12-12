Ребёнок с признаками ОРВИ скончался по пути в больницу в Челябинске

Третьеклассник с признаками ОРВИ скончался в Челябинске. Об этом сообщает Shot.

Мальчик трое суток был на больничном из-за симптомов ОРВИ. Он испытывал головную боль, кашель, насморк и температуру.

В вечернее время состояние школьника ухудшилось, и мама ребёнка решила отвезти его в больницу.

Женщина позвонила в скорую, но решила не дожидаться врачей и самостоятельно доехать до больницы.

По дороге в медицинское учреждение мальчик скончался.

Причину смерти несовершеннолетнего устанавливают следователи.