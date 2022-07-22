Соцсети: неизвестный устроил поджег в ТЦ «БУМ» в Барнауле

Крупный пожар произошел в ТЦ «БУМ» в Барнауле. Как сообщает «Инцидент Барнаул», неизвестный пришел в магазин одежды «Модный край» на втором этаже, облил бензином вещи и поджег.

Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия первых подразделений было слабое задымление на втором этаже. Администрацией объекта эвакуировано 720 чел, в том числе 100 детей. Мотивы злоумышленника не указываются.

Согласно кадрам с места происшествия, огонь повредил обувь. Кроме того, некоторое количество одежды пострадало при ликвидации возгорания.