В Барнауле женщина попала под трамвай и ушла домой, парализовав движение

В Барнауле женщина парализовала движение трамваев на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Трамвай № 3 во время движения задел пешехода. Так как удар был незначительный, женщина ушла домой, а водитель трамвая остался дожидаться сотрудников ДПС», — рассказали в паблике.

В полиции уточнили, что ДТП оформили без пострадавших.

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