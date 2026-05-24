Россиянин на легковушке сбил семилетнего ребенка, перебегавшего дорогу

Несовершеннолетний получил травмы

24 мая 2026, 15:03, ИА Амител

Машины ДПС / Фото: amic.ru

В Аксайском районе Ростовской области семилетний ребенок пострадал при наезде легкового автомобиля, пишет "КП — Ростов-на-Дону" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

«По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу справа налево перед автомобилем Nissan Leaf под управлением 35-летнего водителя. В результате наезда несовершеннолетний получил травмы», — рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция региона призвала родителей напоминать детям о правилах безопасности на дорогах и быть для них примером дисциплинированных участников движения.

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