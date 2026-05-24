Россиянин на легковушке сбил семилетнего ребенка, перебегавшего дорогу
Несовершеннолетний получил травмы
24 мая 2026, 15:03, ИА Амител
Машины ДПС / Фото: amic.ru
В Аксайском районе Ростовской области семилетний ребенок пострадал при наезде легкового автомобиля, пишет "КП — Ростов-на-Дону" со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
«По предварительным данным, ребенок перебегал дорогу справа налево перед автомобилем Nissan Leaf под управлением 35-летнего водителя. В результате наезда несовершеннолетний получил травмы», — рассказали в ведомстве.
Госавтоинспекция региона призвала родителей напоминать детям о правилах безопасности на дорогах и быть для них примером дисциплинированных участников движения.
Ранее в Новосибирске юные самокатчицы сбили коляску с ребенком.
18:51:15 24-05-2026
А он что, сбил не на территории РФ?...ну, если россиянин