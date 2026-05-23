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Российским управляющим компаниям объяснили, как правильно вести домовые чаты

Администрированием таких чатов могут заниматься представители управляющей организации

23 мая 2026, 13:36, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Управляющие компании получили право самостоятельно устанавливать правила использования домовых чатов и модерировать их. Об этом говорится в документах Минстроя России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам ведомства, взаимодействие управляющих компаний с жильцами многоквартирных домов может осуществляться через домовые чаты в Max и специальные информационные каналы.

Администрированием таких чатов могут заниматься представители управляющей организации. В этом случае они вправе самостоятельно определять правила общения и использовать инструменты модерации.

Кроме того, в документах уточняется, что управляющая компания может сама решать, какие персональные данные необходимы для участия жителей в домовом чате.

При этом Минстрой рекомендует не публиковать персональные сведения и информацию о частной жизни граждан без их прямого согласия.

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Комментарии 3

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Гость

14:18:39 23-05-2026

А Маха это обязательно?

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Гость

16:34:19 23-05-2026

Гость (14:18:39 23-05-2026) А Маха это обязательно? ... Обязательно.. на днях прокуратура привязалась что в махе нет одного дома. а их в УК 130 мастерам вот весело в телефоне переписываться

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гость

20:37:18 23-05-2026

УК Эталон положила болт на домовые чаты.

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