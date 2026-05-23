Российским управляющим компаниям объяснили, как правильно вести домовые чаты

Администрированием таких чатов могут заниматься представители управляющей организации

23 мая 2026, 13:36, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Управляющие компании получили право самостоятельно устанавливать правила использования домовых чатов и модерировать их. Об этом говорится в документах Минстроя России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам ведомства, взаимодействие управляющих компаний с жильцами многоквартирных домов может осуществляться через домовые чаты в Max и специальные информационные каналы.

Администрированием таких чатов могут заниматься представители управляющей организации. В этом случае они вправе самостоятельно определять правила общения и использовать инструменты модерации.

Кроме того, в документах уточняется, что управляющая компания может сама решать, какие персональные данные необходимы для участия жителей в домовом чате.

При этом Минстрой рекомендует не публиковать персональные сведения и информацию о частной жизни граждан без их прямого согласия.