Российским управляющим компаниям объяснили, как правильно вести домовые чаты
Администрированием таких чатов могут заниматься представители управляющей организации
23 мая 2026, 13:36, ИА Амител
Управляющие компании получили право самостоятельно устанавливать правила использования домовых чатов и модерировать их. Об этом говорится в документах Минстроя России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам ведомства, взаимодействие управляющих компаний с жильцами многоквартирных домов может осуществляться через домовые чаты в Max и специальные информационные каналы.
Администрированием таких чатов могут заниматься представители управляющей организации. В этом случае они вправе самостоятельно определять правила общения и использовать инструменты модерации.
Кроме того, в документах уточняется, что управляющая компания может сама решать, какие персональные данные необходимы для участия жителей в домовом чате.
При этом Минстрой рекомендует не публиковать персональные сведения и информацию о частной жизни граждан без их прямого согласия.
14:18:39 23-05-2026
А Маха это обязательно?
16:34:19 23-05-2026
Гость (14:18:39 23-05-2026) А Маха это обязательно? ... Обязательно.. на днях прокуратура привязалась что в махе нет одного дома. а их в УК 130 мастерам вот весело в телефоне переписываться
20:37:18 23-05-2026
УК Эталон положила болт на домовые чаты.