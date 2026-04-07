Урбан-виллы на месте "предаварийных" домов предлагают построить в центре Барнаула

Сейчас квартал занят как частными домами, так и двухэтажками, возраст которых приближается к 70 годам

07 апреля 2026, 09:05, ИА Амител

Проект застройки квартала на ул. Партизанской / Фото: "Мой дом"

В квартале рядом с налоговой в центре Барнаула могут построить четыре урбан-виллы и два многоквартирника. Инвестор — компания "Мой дом", которая уже возвела здесь бизнес-центр и планирует дом на месте "барнаульского разлома". Именно на презентации этого проекта и стало известно о масштабных планах фирмы.

Сейчас в квартале за ул. Партизанской (от пр. Ленина до пр. Красноармейского) расположены две двухэтажки, построенные в 1956 и 1961 годах, старые гаражи, частные деревянные дома. Именно на их месте девелопер рассматривает строительство четырех урбан-вилл по шесть этажей и двух семи-, восьмиэтажных домов.

Когда их планируют возвести, проектировщики не указали. Тем более что и с первым ЖК в квартале (на месте "разлома") возникли трудности: его раскритиковали за несоблюдение строительных нормативов.

Так, у ЖК практически не будет двора: для детей предусмотрена игровая комната на втором этаже здания, отдыхать жильцам предлагают на аллее на пр. Ленина, а выгуливать собак — рядом с ТЦ "Гулливер" (в 700–800 метрах от дома).

Кроме того, архитекторы предположили, что в будущем квартиры (есть три варианта площади — 78, 125 и 163 "квадрата") будут разделены на несколько мелких. На это косвенно указывают небольшие комнаты, отметили эксперты градсовета.