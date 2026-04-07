Урбан-виллы на месте "предаварийных" домов предлагают построить в центре Барнаула
Сейчас квартал занят как частными домами, так и двухэтажками, возраст которых приближается к 70 годам
07 апреля 2026, 09:05, ИА Амител
В квартале рядом с налоговой в центре Барнаула могут построить четыре урбан-виллы и два многоквартирника. Инвестор — компания "Мой дом", которая уже возвела здесь бизнес-центр и планирует дом на месте "барнаульского разлома". Именно на презентации этого проекта и стало известно о масштабных планах фирмы.
Сейчас в квартале за ул. Партизанской (от пр. Ленина до пр. Красноармейского) расположены две двухэтажки, построенные в 1956 и 1961 годах, старые гаражи, частные деревянные дома. Именно на их месте девелопер рассматривает строительство четырех урбан-вилл по шесть этажей и двух семи-, восьмиэтажных домов.
Проект застройки квартала на ул. Партизанской / Фото: "Мой дом"
Когда их планируют возвести, проектировщики не указали. Тем более что и с первым ЖК в квартале (на месте "разлома") возникли трудности: его раскритиковали за несоблюдение строительных нормативов.
Так, у ЖК практически не будет двора: для детей предусмотрена игровая комната на втором этаже здания, отдыхать жильцам предлагают на аллее на пр. Ленина, а выгуливать собак — рядом с ТЦ "Гулливер" (в 700–800 метрах от дома).
Кроме того, архитекторы предположили, что в будущем квартиры (есть три варианта площади — 78, 125 и 163 "квадрата") будут разделены на несколько мелких. На это косвенно указывают небольшие комнаты, отметили эксперты градсовета.
09:17:27 07-04-2026
Не стройте так! На семенова то же самое наляпали!!!! Нужно строить урбан вилы в 2 раза выше а внутреннюю площадку оставлять под двор для ребятешек. Вы на месте двора воткнули 2 здания. А могли бы крайние сделать выше в 2 раза и получить отличную жилую историю и качественный продукт. Это будущий убыток для покупателя. Недвижимость будущего: комфортна, стильна, вписана разумно в границы грода и архитектуры, технологична. А это похоже на стихийную стройку жадноватых девелоперов и тех кто им разрешает такое строить.
Заберите дипломы у этих архитекторов ради бога!
12:20:42 07-04-2026
Гость (09:17:27 07-04-2026) Не стройте так! На семенова то же самое наляпали!!!! Нужно с... надо брать "лучшее" от вас и проектантов: строить выше в 2 раза и ближе друг к другу - чтоб девелопер мог получить в 4 раза больше, и на полученные деньги мог купить дом в малоэтажной Европе.
16:54:48 07-04-2026
Гость (12:20:42 07-04-2026) надо брать "лучшее" от вас и проектантов: строить выше в 2 р... согласен с вами, что там вообще не место этим 4м строениям... По мне уж лучше одну свечу чем 4 коротыша. Хоть какой-то двор останется. А что в Барнауле совсем земля закончилась? Больше построить не где?
09:49:32 07-04-2026
Есть подозрение что выше нельзя...
из-за коммуникакий и в окружении там нет "свечек"
09:52:13 07-04-2026
Молодые через окошки будут договариваться о встречах, а их дети играть в тени от палящего сибирского солнца где-то между автостоянок. Креативно же.
11:02:54 07-04-2026
для детей предусмотрена игровая комната на втором этаже здания////////////////////////
то есть дети -арестанты. Под домашним арестом, без свежего воздуха.
11:33:29 07-04-2026
Гость (11:02:54 07-04-2026) для детей предусмотрена игровая комната на втором этаже здан... Там будут дети? Как то не очень условия проживания располагают к размножению. Чисто субъективное мнение.
12:29:19 07-04-2026
Гость (11:33:29 07-04-2026) Там будут дети? Как то не очень условия проживания располага... модель капитализма подразумевает выгодным не заводить детей, а привозить готовых рабочих из индии. По деньгам чистый профит!
12:25:17 07-04-2026
Гость (11:02:54 07-04-2026) для детей предусмотрена игровая комната на втором этаже здан... для защиты проекта можно выделить комнату для детей на втором этаже, в процессе строительства продать комнату и выделить детям целый этаж в подвале, на этапе сдачи подвал разделить на кладовки, а дети и так вырастут.
15:05:42 07-04-2026
Гость (12:25:17 07-04-2026) для защиты проекта можно выделить комнату для детей на второ... Можно ещё этот этаж оформить как нежилое помещение и продать как коммерцию , потом кто купит сможет её сдавать жильцам по часам абонементы ввести и как-нибудь назвать забор что типа wellnes Holliday
11:18:57 07-04-2026
Так а у жителей существующих многоквартирников жилье застройщиком выкупаться будет?
13:50:11 07-04-2026
1 (11:18:57 07-04-2026) Так а у жителей существующих многоквартирников жилье застрой... "Можно, а зачем?" (с)
14:48:06 07-04-2026
1 (11:18:57 07-04-2026) Так а у жителей существующих многоквартирников жилье застрой... Цель застройщика перевести из пред аварийного в аварийный статус. Ведь у нас дома всегда сами по себе аварийный становятся из-за старости, управляйки всегда добросовестно выполняют текущий ремонт жилья, а администраниция строго следит за работой управляющих компаний.. и не дай..чтобы что-то не так...
17:49:45 08-04-2026
Что, "хрущевки" в новом исполнении? Интересно, а у этих "вилл" тоже будут заваливаться котлованы в начале строительства, как у "Аквариума" на Партизанской, как у "Вышки" на Змеиногорском? Будет ли застройщиком продолжена эта традиция "голландских" проектов?
А можно ли вообще строить на улице партизан? Ведь место-то явно проклято. "Барнаульский разлом" с горькой судьбой, уже было построенный... Дом-башня на углу с Социалистическим - при насилу, со скрипом оформленной сдаче вот уже более года никак не заселяется, бедолагу аж перекосило... Образовавшийся сам по себе подкоп под "треснувший" дом, который при сносе едва разобрали, так и не сумев осилить его фундамент, оставив его на прежнем месте... И то и дело поднимающиеся скандалы... Видно, карма. Там люди уже перестали ходить, боятся. Застройщику следовало бы призадуматься.
19:12:27 08-04-2026
Гость (17:49:45 08-04-2026) Что, "хрущевки" в новом исполнении? Интересно, а у этих "ви... Думаешь партизаны?
19:57:58 08-04-2026
Давно пора снести Зимний и Кремль - древние здания, с деревянными перекрытиями между этажей, занимающие огромные площади - это же сколько урбан-вилл можно построить!
В Барнауле, если поискать, тоже можно кое-что снести, достаточно уже в окно троллейбуса глянуть - краевую администрацию, городскую мэрию...
** проезжая мимо ** Еще хорошо бы построить художественный музей...
10:52:02 10-04-2026
"Сейчас в квартале за ул. Партизанской (от пр. Ленина до пр. Красноармейского) расположены две двухэтажки, построенные в 1956 и 1961 годах, старые гаражи, частные деревянные дома. Именно на их месте девелопер рассматривает строительство четырех урбан-вилл по шесть этажей и двух семи-, восьмиэтажных домов."
"Так а у жителей существующих многоквартирников жилье застройщиком выкупаться будет?"
Маленькая, но существенная поправка - не у жителей, а у собственников. У которых в зарегистрированной собственности не только дома, но и прилегающие земельные участки придомовых территорий.
И тут возникает вопрос - а какое имеет право кто-то рассматривать строительство чего-либо на месте чужой собственности? На каком основании девелопер (название-то какое...) положил глаз на чужую собственность? На каком основании Градостроительный Совет рассматривает и обсуждает проекты строительства на земельных участках, девелоперу не принадлежащих? И таким образом пусть и косвенно, но способствуя "девелоперскому" захвату чужой собственности.
Не является ли это нарушением Конституции Российской Федерации?
Наверно, мало кому покажется законным, если бы кто-то зашел к нему в квартиру и начал производить её осмотр и замеры, объясняя свои действия тем, что собирается разрабатывать проект ремонта или перепланировки этого объекта (то есть вашей квартиры). Наверно, многие возмутятся таким вмешательством в их жизнь и покушением на их собственность? И возможно, даже найдут участие со стороны властных и надзорных органов. А почему же иной подход в отношении к домам, земельным участкам и к тому, что на этих земельных участках имеется - ведь это тоже собственность граждан? Правовой нигилизм? Привычка, оставшаяся с той поры, когда всё это находилось в государственной собственности?
Кстати, девелопер является частным лицом, ведущим предпринимательскую деятельность с целью получения своей выгоды, прибыли, и никакими преимуществами по отношению к тем же собственникам домов по закону не обладает.