На Алтае отправят на покой троллейбус-ветеран, который 50 раз «объехал Землю по экватору»

Директор троллейбусного предприятия Рубцовска Сергей Черноиванов рассказал, что в городе на линию выходит троллейбус-рекордсмен, сообщает АКЗС в своём Telegram-канале.

«Сейчас в городе эксплуатируются 49 троллейбусов. В среднем техника прослужила 29 лет. В парке есть троллейбус-рекордсмен, который „набегал“ по городу более 2 млн километров и до сих пор в строю», — процитировали в сообщении Черноиванова.

По его словам, «ветерана» снимут с маршрута после поступления в город нового электротранспорта.

Напомним, накануне спикер АКЗС Александр Романенко осмотрел семь новых доставленных в Рубцовск троллейбусов, в каждый из которых можно «набить» 101 пассажира. Сейчас транспорт готовится к обкатке на улицах города, а на линию выйдет в конце декабря.

Черноиванов подчеркнул, что в очереди на замену стоят ещё 40 машин. После их обновления в городе планируют увеличить число троллейбусных маршрутов до посёлка Западного. Для этого необходимо приобрести ещё четыре троллейбуса с беспроводным ходом.