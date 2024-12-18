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Скончался мальчик, пострадавший при взрыве газа в Бийске

Ребенок умер, не приходя в сознание

18 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Девятилетний мальчик, пострадавший при взрыве газа в Бийске, умер в больнице. Об этом сообщает NGS22.RU со ссылкой на Минздрав Алтайского края. 

Известно, что ребенок скончался, не приходя в сознание.

"Несмотря на старания команды медицинских работников Центра термических поражений, ребенка спасти не удалось", – прокомментировали изданию в ведомстве.

Напомним, 12 декабря в Бийске женщина и девятилетний ребенок пострадали в результате взрыва бытового газа. Мальчик находился в тяжелом состоянии, а женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Бийск Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

09:03:23 18-12-2024

так и непонятно что конкретно там взорвалось? баллон около плитки так изувечил ребенка?

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Гость

09:33:05 18-12-2024

Увы. Чудес, с 90% ожогов тела, не бывает. Покойся с миром.

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Гость

12:12:15 18-12-2024

Гость (09:33:05 18-12-2024) Увы. Чудес, с 90% ожогов тела, не бывает. Покойся с миром. ...
Тяжело признавать подобное, но с такими травмами это возможно было наилучшим исходом

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