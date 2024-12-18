Скончался мальчик, пострадавший при взрыве газа в Бийске

Ребенок умер, не приходя в сознание

18 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Девятилетний мальчик, пострадавший при взрыве газа в Бийске, умер в больнице. Об этом сообщает NGS22.RU со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

Известно, что ребенок скончался, не приходя в сознание.

"Несмотря на старания команды медицинских работников Центра термических поражений, ребенка спасти не удалось", – прокомментировали изданию в ведомстве.

Напомним, 12 декабря в Бийске женщина и девятилетний ребенок пострадали в результате взрыва бытового газа. Мальчик находился в тяжелом состоянии, а женщину доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.