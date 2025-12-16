Такой день. Двойные тарифы в ЖК Барнаула и зеленый паук на берегу Телецкого озера

О главных событиях региона за 16 декабря

В Барнауле жителей ЖК "Аквамарин", расположенного на берегу Оби, предупредили о повышении тарифов на тепло в первом и втором полугодии 2026 года. Как сообщается на сайте "ТеплоСнаб", сейчас тариф на тепловую энергию составляет 3729,73 руб/Гкал, повышали его несколько месяцев назад – в период с 01.07.2025 по 31.12.2025. Судя по этим данным, отопление в ЖК в 2026 году подорожает на 38,8%.

В Алтайском крае задержали курьера при попытке завладеть деньгами 84-летней жительницы Барнаула. Женщине срочно рекомендовали снять все деньги и купить на них золото. Напуганная пенсионерка поехала в отделение банка и сообщила сотрудникам, что хочет снять 1,5 млн рублей для покупки золота. В итоге правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который приехал из Новосибирска, чтобы забрать деньги.

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника сняли на видео необычное зрелище – ярко-зеленого паука, прогуливающегося по снегу на берегу Телецкого озера. Сотрудникам заповедника удалось запечатлеть микромату зеленоватую – паука-бокохода, который не плетет паутину, а охотится, подстерегая добычу в траве. Летом его часто можно встретить в прибрежной зоне, но зимняя прогулка по снегу стала редким явлением.