На берегу Телецкого озера заметили ярко-зеленого паука. Фото
Как пояснили специалисты, пауки могут выходить из состояния зимнего покоя во время оттепелей
16 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника сняли на видео необычное зрелище – ярко-зеленого паука, прогуливающегося по снегу на берегу Телецкого озера. Кадры опубликовала пресс-служба учреждения.
Роману и Татьяне Воробьевым удалось запечатлеть микромату зеленоватую – паука-бокохода, который не плетет паутину, а охотится, подстерегая добычу в траве. Летом его часто можно встретить в прибрежной зоне, но зимняя прогулка по снегу стала редким явлением.
«Охота на снегу, конечно, не задалась. Крохотный хищник, слегка пошатываясь, перебирался из одного укрытия в другое и вскоре скрылся в трухлявом пне», – описали встречу в публикации.
Специалисты заповедника пояснили, что пауки способны переносить морозы благодаря состоянию диапаузы – зимнему покою с замедленным обменом веществ. В их тканях содержатся особые соединения, действующие как природный антифриз. Во время оттепелей они могут ненадолго активизироваться, что и объясняет эту неожиданную встречу.
Я на таких пауков рыбу ловлю. Видно же что силиконовый.
06:43:15 17-12-2025
Рома и Таня- респект! Скучаю по Яйлю. Невообразимая красота и сила природы в этом заповеднике.