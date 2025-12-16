На берегу Телецкого озера заметили ярко-зеленого паука. Фото

Как пояснили специалисты, пауки могут выходить из состояния зимнего покоя во время оттепелей

16 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Ярко-зеленый паук / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника сняли на видео необычное зрелище – ярко-зеленого паука, прогуливающегося по снегу на берегу Телецкого озера. Кадры опубликовала пресс-служба учреждения.

Роману и Татьяне Воробьевым удалось запечатлеть микромату зеленоватую – паука-бокохода, который не плетет паутину, а охотится, подстерегая добычу в траве. Летом его часто можно встретить в прибрежной зоне, но зимняя прогулка по снегу стала редким явлением.

«Охота на снегу, конечно, не задалась. Крохотный хищник, слегка пошатываясь, перебирался из одного укрытия в другое и вскоре скрылся в трухлявом пне», – описали встречу в публикации.

Специалисты заповедника пояснили, что пауки способны переносить морозы благодаря состоянию диапаузы – зимнему покою с замедленным обменом веществ. В их тканях содержатся особые соединения, действующие как природный антифриз. Во время оттепелей они могут ненадолго активизироваться, что и объясняет эту неожиданную встречу.