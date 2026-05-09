Такой день. Парад Победы на площади Советов и "пыльный торнадо" на Чуйском тракте

О главных событиях за 9 мая

09 мая 2026, 23:38, ИА Амител

Парад Победы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайский край доставили частицу Вечного огня с могилы Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского краевого Законодательного собрания. Частицу огня в Барнаул из Новосибирска доставил депутат краевого парламента, руководитель ассоциации ветеранов СВО в Алтайском крае Владимир Громов.

Ночью 9 мая в Барнауле произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика с прицепом. После столкновения машину с новосибирскими номерами смяло практически до неузнаваемости, однако водитель чудом остался жив.

В Барнауле 9 мая на площади Советов прошел парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В теплую погоду в центре города с раннего утра собрались тысячи жителей и гостей краевой столицы. Торжественную часть открыли шествием военнослужащих Барнаульского гарнизона.

В Барнауле в акции "Бессмертный полк" приняли участие 45 тысяч жителей и гостей города, сообщает мэрия. Напомним, в 2025 году в ней приняли участие около 30 тысяч человек. "Бессмертный полк" стал символом народной памяти и благодарности тем, кто отдал свои жизни за мирное будущее.

В Барнаул передали два новых белорусских трамвая. Вагоны уже поступили в муниципальную собственность города, соответствующее распоряжение подготовило Алтайкрайимущество. Трамваи закупило Управление автомобильных дорог Алтайского края в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Алтайского края". Общая стоимость двух вагонов составила 123 миллиона рублей.

Неподалеку от Бийска очевидцы заметили необычный пыльный вихрь, внешне напоминающий торнадо. Природное явление сняли на видео автомобилисты, проезжавшие по Чуйскому тракту. По словам очевидцев, вихрь наблюдали несколько дней назад на участке трассы рядом с Бийском.

В Бийске на улице Казанцевых трамвай сошел с рельсов и развернулся поперек дороги. В результате происшествия пострадали несколько пассажиров, а также была повреждена опора линии электропередачи. Судя по опубликованным кадрам, вагон во время движения резко потерял ход, после чего сошел с путей и развернулся.

В Барнауле днем 9 мая подростки якобы избили молодого человека с инвалидностью на детской площадке. По словам очевидцев, пострадавшему разбили нос и несколько раз ударили по голове, после чего его увезли в больницу на машине скорой помощи. Проверку по факту случившегося уже начала прокуратура Алтайского края.