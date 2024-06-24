Такой день. Прогноз погоды на июль на Алтае и пожар в частном доме

О главных событиях региона за 23 июня

24 июня 2024, 01:30, ИА Амител

Красный закат / Фото: unsplash.com

Июль в Алтайском крае будет теплым и солнечным, однако экстремальных температур в регионе не ожидается. Так, в Барнауле около половины месяца будет с переменной облачностью, а вторая – порадует солнцем. При этом, по предварительным данным, ожидается всего один день с осадками, и то в начале месяца.

Пожар произошел в ночь с 22 на 23 июня в Барнауле. На улице Никитина загорелся двухэтажный дом. К моменту приезда пожарных существовал риск переброса огня на соседние постройки.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 450 жителей Алтайского края. Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратились 5744 человека, в том числе 1514 детей до 14 лет.

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин проконтролировали ход работ по ремонту дороги на проспекте Энергетиков.