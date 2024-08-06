Такой день. Расселение аварийного дома и передача дела экс-замглавы Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 5 августа

06 августа 2024, 00:16, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Дом по улице Пролетарской, 254/2, расселят. Об этом заявил глава администрации Центрального района Максим Сабына на заседании городской комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В период с 5 по 11 августа температура воздуха в Алтайском крае будет выше нормы на 2-3 градуса: она составит около 25-30°С со знаком плюс. Местами столбики термометров на Алтае могут подняться до +35, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Большой логистический центр для хранения автомобилей, бытового обслуживания и ремонта машин построят в Барнауле на Павловском тракте. Проект представили 1 августа на заседании градсовета.

Первое заседание по уголовному делу против бывшего замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева состоялось 1 августа 2024 года. На нем дело чиновника передали из Индустриального в Центральный районный суд. Также Шеломенцеву продлили срок ареста до 18 января 2025 года. Об этом amic.ru рассказали в Индустриальном районном суде.