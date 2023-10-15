Терапевт развеял давний миф о том, что чеснок в холода спасает от болезней

Чтобы получить ожидаемую пользу, его придется есть ведрами

15 октября 2023, 11:08, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-терапевт компании "СберЗдоровье" Игорь Алентов рассказал о том, как питаться осенью, чтобы помочь организму противостоять болезням. Его слова передает RT.

Эксперт отметил, что при грамотно составленном меню человеческому организму не потребуется никаких дополнительных витаминов и БАДов. Он посоветовал употреблять только витамин D, но обязательно по рекомендациям врача.

Специалист также развеял миф о том, что от болезней спасают чеснок и лук. По его словам, чтобы получить ожидаемую от этих продуктов пользу, нужно съесть их целое ведро.

Алентов посоветовал заменить жирное мясо на нежирное, добавить в рацион больше овощей и крупы. Популярные в наше время авокадо и киноа, по его словам, особой пользы организму не принесут.