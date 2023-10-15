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Терапевт развеял давний миф о том, что чеснок в холода спасает от болезней

Чтобы получить ожидаемую пользу, его придется есть ведрами

15 октября 2023, 11:08, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-терапевт компании "СберЗдоровье" Игорь Алентов рассказал о том, как питаться осенью, чтобы помочь организму противостоять болезням. Его слова передает RT

Эксперт отметил, что при грамотно составленном меню человеческому организму не потребуется никаких дополнительных витаминов и БАДов. Он посоветовал употреблять только витамин D, но обязательно по рекомендациям врача.

Специалист также развеял миф о том, что от болезней спасают чеснок и лук. По его словам, чтобы получить ожидаемую от этих продуктов пользу, нужно съесть их целое ведро.

Алентов посоветовал заменить жирное мясо на нежирное, добавить в рацион больше овощей и крупы. Популярные в наше время авокадо и киноа, по его словам, особой пользы организму не принесут.

Здоровье медицина

Комментарии 5

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Гость

11:38:47 15-10-2023

Про чеснок и лук - полная чушь! Не хотелось бы лечиться у такого терапевта!

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Гость

11:54:11 15-10-2023

Ну ждем специалиста, который "развеет миф" этого специалиста)))

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Гость

12:34:11 15-10-2023

Любой сильно отталкивающий запах поможет. Можно носки неделями не стирать. Но нужно учесть, что при некоторой форме короны это не поможет

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Садовод

13:27:21 15-10-2023

В чесноке есть фитонциды, которые даже зубную боль на время останавливают.

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Чудо

13:30:01 15-10-2023

А где подробности развеянного мифа? Пока одни слова. :)

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