Терапевт развеял давний миф о том, что чеснок в холода спасает от болезней
Чтобы получить ожидаемую пользу, его придется есть ведрами
15 октября 2023, 11:08, ИА Амител
Врач-терапевт компании "СберЗдоровье" Игорь Алентов рассказал о том, как питаться осенью, чтобы помочь организму противостоять болезням. Его слова передает RT.
Эксперт отметил, что при грамотно составленном меню человеческому организму не потребуется никаких дополнительных витаминов и БАДов. Он посоветовал употреблять только витамин D, но обязательно по рекомендациям врача.
Специалист также развеял миф о том, что от болезней спасают чеснок и лук. По его словам, чтобы получить ожидаемую от этих продуктов пользу, нужно съесть их целое ведро.
Алентов посоветовал заменить жирное мясо на нежирное, добавить в рацион больше овощей и крупы. Популярные в наше время авокадо и киноа, по его словам, особой пользы организму не принесут.
11:38:47 15-10-2023
Про чеснок и лук - полная чушь! Не хотелось бы лечиться у такого терапевта!
11:54:11 15-10-2023
Ну ждем специалиста, который "развеет миф" этого специалиста)))
12:34:11 15-10-2023
Любой сильно отталкивающий запах поможет. Можно носки неделями не стирать. Но нужно учесть, что при некоторой форме короны это не поможет
13:27:21 15-10-2023
В чесноке есть фитонциды, которые даже зубную боль на время останавливают.
13:30:01 15-10-2023
А где подробности развеянного мифа? Пока одни слова. :)