Учреждениям в Алтайском крае будут присваивать имена героев СВО

Это еще одна мера по сохранению памяти о героях СВО и поддержке их семей

16 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Память о герое СВО / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на сессии в четверг, 18 декабря, рассмотрят поправки в краевое постановление, которые позволят присваивать имена ветеранов боевых действий краевым учреждениям. Инициативу внес комитет по правовой политике и местному самоуправлению.

Речь о расширении перечня заслуженных людей, чьи имена могут быть присвоены юридическим лицам. В этот список предлагается включить ветеранов боевых действий, награжденных орденами Российской Федерации, а также Героев Труда, которые проживали на территории Алтайского края, пояснил заместитель председателя АКЗС, глава комитета Денис Голобородько.

«Эти изменения вносят и в других регионах страны. В первую очередь, наша инициатива направлена на сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции. В том числе это способ выразить благодарность и поддержку их семьям. Сегодня чаще всего именно от них поступают обращения с просьбами увековечить память о бойцах. В каждом муниципалитете сейчас этот вопрос решается по-своему. Наша инициатива – один из шагов к урегулированию этого вопроса», – отметил Денис Голобородько.

Он добавил, что в регионе уже предпринимают значительные шаги по увековечиванию памяти участников СВО – благодаря усилиям правительства, парламента, местных властей, общественных организаций, а также инициативам самих бойцов и их семей. Например, в рамках проекта партии "Единая Россия" "Парта Героя" в 150 школах Алтайского края установили более 200 парт в память о героях спецоперации.

Инициатива, которую АКЗС рассмотрит 18 декабря, касается только краевых учреждений. Решение о присвоении имен в городах и селах, например, в школах или других образовательных организациях, может быть принято местными властями.

Также вице-спикер подчеркнул, что в рамках рабочей группы по увековечиванию памяти защитников Отечества, созданной в АКЗС, будут прорабатывать и другие предложения для сохранения исторической памяти о героях спецоперации.

Как ранее в интервью рассказал председатель АКЗС Александр Романенко, в уходящем году в регионе приняли несколько новых мер поддержки участников СВО. В частности, на предприятиях с численностью свыше 100 человек ввели квоту на 1% рабочих мест для вернувшихся со спецоперации. Также теперь действует закон, предоставляющий земельные участки героям и их семьям, и с 1 января 2026 года предусмотрена возможность получения компенсации в размере 200 тысяч рублей.