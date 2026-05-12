Закрытие фитнес-центров. Что происходит в Барнауле и как клубы справляются с кризисом

Многие заведения закрываются по всей стране

12 мая 2026, 08:15, ИА Амител

Тренажерный зал / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В последние недели в России стало известно о массовом закрытии фитнес-центров: за месяц 11 клубов прекратили свою деятельность. Сообщается, что многие заведения использовали сомнительные схемы, распродавая абонементы, а затем объявляя о временном закрытии на "ремонт" или "профилактику". В результате около 500 человек остались без денег и тренировок. Среди закрывшихся оказались как небольшие залы, так и точки крупных сетей, таких как "Планета Фитнес", СССР, Stretch House и Alex Fitness. Как дела обстоят в Барнауле — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Падение спроса и экономические реалии

В Алтайском крае тренд на снижение посещаемости фитнес-залов подтверждается местными владельцами. Например, Наталья Зубкова, руководитель клуба "Сафари-Фитнес", отмечает, что с марта прошлого года спрос на услуги упал на 25–30%. По ее словам, это связано с несколькими экономическими факторами, которые затрудняют функционирование фитнес-индустрии.

«Во-первых, это налоговая политика государства. Во-вторых, блокировка мессенджеров, через которые мы доносили до клиента наши акции и предложения. Сейчас все усложнилось. Плюс снижение покупательской активности: фитнес — не товар первой необходимости, и от него люди легко отказываются. Еще одна сложность — высокая стоимость аренды. Особенно в торговых центрах, где мы часто являемся ключевыми арендаторами. Если мы не будем работать, могут закрыться и соседние магазины», — говорит Наталья.

Цены на аренду и коммунальные платежи растут

Наталья также отмечает резкий рост расходов на коммунальные услуги — в последние три-четыре месяца они увеличились на 60–70%. В таких условиях, несмотря на падение спроса, многие фитнес-клубы решили не повышать цены на свои услуги, чтобы сохранить клиентов.

«Аренда выросла, особенно для крупных сетей, где арендные платежи значительно выше. Мелкие клубы на плаву, потому что у них гибкие абонементы. У нас, например, месячные абонементы, что дает возможность людям выбирать. Несмотря на кризис, мы видим, что вечером в зале много людей, и, скорее всего, ситуация не ухудшится. В отличие от крупных сетей, где абонементы часто продаются на полгода или год, мы предлагаем более доступные условия», — говорит Сергей Шерстнёв, тренер и директор тренажерного зала Hardcore Gym.

Рост цен на спортивные товары и питание

Сергей также сообщил о росте цен на спортивное питание, которое за год подорожало в 2,5 раза, и на питьевую воду, стоимость которой увеличилась на 8–10 рублей за позицию. Увеличение цен на "расходные" товары подтверждает и Александр Барбашин, управляющий сетью фитнес-клубов ST Gym.

«Мы стараемся работать более эффективно, чтобы уменьшить расходы, но на все товары, такие как спортивные напитки, цена уже выросла. Мы не подняли стоимость наших услуг, потому что конкуренция высокая. При этом увеличились траты на расходные материалы. Верю ли я в закрытие клубов? Да, это вполне возможно. Но мы держимся, несмотря на трудности, и продолжаем работать», — рассказывает Александр Барбашин.

Как фитнес-клубы выживают в условиях кризиса?

Александр также поделился своей стратегией по удержанию позиций на рынке — это разностороннее развитие. Он предложил расширить услуги, например, проведение обучающих курсов для тренеров и спортсменов. В свою очередь, Наталья Зубкова добавила, что клубы, имеющие собственное здание, гораздо легче переживают кризис, так как им не нужно платить высокую аренду.

Наталья Зубкова призывает арендодателей проявлять гибкость и идти на контакт с арендаторами: «Сейчас важно договориться и найти решения, которые будут выгодны обеим сторонам. Время требует гибкости, иначе и арендаторы, и собственники могут пострадать».

В целом ситуация на рынке фитнес-услуг в Барнауле и по всей стране остается напряженной. Рост расходов, снижение посещаемости и сложности с арендой заставляют владельцев фитнес-клубов искать новые подходы для поддержания своей работы и снижения издержек.