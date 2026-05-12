Закрытие фитнес-центров. Что происходит в Барнауле и как клубы справляются с кризисом
Многие заведения закрываются по всей стране
12 мая 2026, 08:15, ИА Амител
В последние недели в России стало известно о массовом закрытии фитнес-центров: за месяц 11 клубов прекратили свою деятельность. Сообщается, что многие заведения использовали сомнительные схемы, распродавая абонементы, а затем объявляя о временном закрытии на "ремонт" или "профилактику". В результате около 500 человек остались без денег и тренировок. Среди закрывшихся оказались как небольшие залы, так и точки крупных сетей, таких как "Планета Фитнес", СССР, Stretch House и Alex Fitness. Как дела обстоят в Барнауле — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Падение спроса и экономические реалии
В Алтайском крае тренд на снижение посещаемости фитнес-залов подтверждается местными владельцами. Например, Наталья Зубкова, руководитель клуба "Сафари-Фитнес", отмечает, что с марта прошлого года спрос на услуги упал на 25–30%. По ее словам, это связано с несколькими экономическими факторами, которые затрудняют функционирование фитнес-индустрии.
«Во-первых, это налоговая политика государства. Во-вторых, блокировка мессенджеров, через которые мы доносили до клиента наши акции и предложения. Сейчас все усложнилось. Плюс снижение покупательской активности: фитнес — не товар первой необходимости, и от него люди легко отказываются. Еще одна сложность — высокая стоимость аренды. Особенно в торговых центрах, где мы часто являемся ключевыми арендаторами. Если мы не будем работать, могут закрыться и соседние магазины», — говорит Наталья.
Цены на аренду и коммунальные платежи растут
Наталья также отмечает резкий рост расходов на коммунальные услуги — в последние три-четыре месяца они увеличились на 60–70%. В таких условиях, несмотря на падение спроса, многие фитнес-клубы решили не повышать цены на свои услуги, чтобы сохранить клиентов.
«Аренда выросла, особенно для крупных сетей, где арендные платежи значительно выше. Мелкие клубы на плаву, потому что у них гибкие абонементы. У нас, например, месячные абонементы, что дает возможность людям выбирать. Несмотря на кризис, мы видим, что вечером в зале много людей, и, скорее всего, ситуация не ухудшится. В отличие от крупных сетей, где абонементы часто продаются на полгода или год, мы предлагаем более доступные условия», — говорит Сергей Шерстнёв, тренер и директор тренажерного зала Hardcore Gym.
Рост цен на спортивные товары и питание
Сергей также сообщил о росте цен на спортивное питание, которое за год подорожало в 2,5 раза, и на питьевую воду, стоимость которой увеличилась на 8–10 рублей за позицию. Увеличение цен на "расходные" товары подтверждает и Александр Барбашин, управляющий сетью фитнес-клубов ST Gym.
«Мы стараемся работать более эффективно, чтобы уменьшить расходы, но на все товары, такие как спортивные напитки, цена уже выросла. Мы не подняли стоимость наших услуг, потому что конкуренция высокая. При этом увеличились траты на расходные материалы. Верю ли я в закрытие клубов? Да, это вполне возможно. Но мы держимся, несмотря на трудности, и продолжаем работать», — рассказывает Александр Барбашин.
Как фитнес-клубы выживают в условиях кризиса?
Александр также поделился своей стратегией по удержанию позиций на рынке — это разностороннее развитие. Он предложил расширить услуги, например, проведение обучающих курсов для тренеров и спортсменов. В свою очередь, Наталья Зубкова добавила, что клубы, имеющие собственное здание, гораздо легче переживают кризис, так как им не нужно платить высокую аренду.
Наталья Зубкова призывает арендодателей проявлять гибкость и идти на контакт с арендаторами: «Сейчас важно договориться и найти решения, которые будут выгодны обеим сторонам. Время требует гибкости, иначе и арендаторы, и собственники могут пострадать».
В целом ситуация на рынке фитнес-услуг в Барнауле и по всей стране остается напряженной. Рост расходов, снижение посещаемости и сложности с арендой заставляют владельцев фитнес-клубов искать новые подходы для поддержания своей работы и снижения издержек.
08:27:36 12-05-2026
Если бы только фитнес-клубы, весь бизнес малый и средний трещит по швам из-за людоедских налогов, поборов.
08:33:05 12-05-2026
Очень нужны небольшие, не пафосные фитнес-клубы. Огромная проблема с такими клубами возле Южного. Огромный поселок и вокруг куча коттеджных поселков.
09:45:01 12-05-2026
Гость (08:33:05 12-05-2026) Очень нужны небольшие, не пафосные фитнес-клубы. Огромная пр... Зачем тебе на Южном фитнесы всякие?
Иди по лесу побегай, стадион есть, бассейн есть, зимой взял лопату и снег покидай.
А все эти фитнесы реально хвастаются у кого какие кроссовки да татушки
10:24:11 12-05-2026
Гость (09:45:01 12-05-2026) Зачем тебе на Южном фитнесы всякие?Иди по лесу побегай, ... да, точно, лучше бегать по лесу, чем толкаться в пропахшем потом и железом зале. А гантели и небольшие тренажеры можно и дома иметь. Нет, такой вариант не подходит владельцам фитнес-клубов, которые наживаются на посетителях, навязывая сомнительные диеты, заставляя их покупать протеиновые препараты, продукты. Фитнес давно не сочетается со здоровьем, это деньги, в первую очередь. Нисколько не жаль их закрытие. Хотелось бы вернуть советские группы здоровья - занятия на свежем воздухе бегом, гимнастикой, силовыми упражнениями, лыжи, велосипед. Вот было здорово,
13:28:31 12-05-2026
гость (10:24:11 12-05-2026) да, точно, лучше бегать по лесу, чем толкаться в пропахшем п... чтобы регулярно заниматься дома - нужно иметь силу воли. а таковая есть не у всех, поэтому через некоторое время тренажеры превращаются в вешалки,а гантели покрываются пылью
10:24:49 12-05-2026
Гость (08:33:05 12-05-2026) Очень нужны небольшие, не пафосные фитнес-клубы. Огромная пр... Что ты имеешь против пафосных фитнес-клубов на задворках цивилизации? Пусть строят, хоть на Южном, хоть в Ягодном, хоть в Бельмесёво. Колхозники и фермеры после тяжёлого трудового дня с удовольствием заплатят деньги и ещё пару часов вечером гантели потягают и на резинке попрыгают. А потом уже домой пойдут сено корове дать и поросятам стайку почистить.
08:34:50 12-05-2026
цены растут - меньше покупают еды
меньше еды - меньше растут .опы
меньше растут .опы - не нужен фитнес.
Л- логика!
08:48:00 12-05-2026
Гость (08:34:50 12-05-2026) цены растут - меньше покупают едыменьше еды - меньше рас... Кривая ваша Л. Те, у кого нет денег на еду, покупают еду дешевую и вредную. По факту, сплошные углеводы. Ожирение - болезнь бедных. Так что филейная часть будет только расти. А здоровье ухудшаться.
09:02:39 12-05-2026
Гость (08:48:00 12-05-2026) Ожирение - болезнь бедных... да.. вон как Чайка исхудал
08:56:56 12-05-2026
Гость (08:34:50 12-05-2026) цены растут - меньше покупают едыменьше еды - меньше рас... Смешно тем, кто еще относительно молод и относительно здоров.
Вижу, что люди плевать хотели на базовые аспекты здоровья
10:03:42 12-05-2026
Гость (08:34:50 12-05-2026) цены растут - меньше покупают едыменьше еды - меньше рас...
Макарошки стоят всегда одинаково
08:50:17 12-05-2026
Фитнес- это не спорт, это для фоток в соцсетях. И для заработка на недоумках, считающих весь этот ваш спортпит, добавки и напитки волшебшым зельем. Только вот дохгут эти ваши "тренера" в молодом возрасте из-за отказа жизненно важных органов...
08:59:59 12-05-2026
Гость (08:50:17 12-05-2026) Фитнес- это не спорт, это для фоток в соцсетях. И для зарабо... много лет ходил в фитнес. Спирпит не ел, фоток не делал. Просто тренировался. Вначале с тренером, который поставил базовую технику для безопасности. Потом сам. Пора возвращаться
Тренеры есть разные. Тут каждый выбирает под свои цели
09:06:02 12-05-2026
Гость (08:50:17 12-05-2026) Фитнес- это не спорт, это для фоток в соцсетях. И для зарабо... Кому что. Ну нравятся кому-то фоточки и добавочки - ну и фиг с ним, что такого-то? Риски помереть тоже каждый сам выбирает.
09:35:49 12-05-2026
Гость (09:06:02 12-05-2026) Кому что. Ну нравятся кому-то фоточки и добавочки - ну и фиг... Люди глупы, а побочки стероидов опасны. Людей нужно всё-же ограждать от хитрых барыг и тренеров.
10:59:07 12-05-2026
Гость (09:35:49 12-05-2026) Люди глупы, а побочки стероидов опасны. Людей нужно всё-же о... Люди дееспособны? Отстаньте от них. Ибо под предлогом нашей же пользы скоро будем ходить строем и в форме, я чувствую. Мало того, что уже за нас решили, что нам читать и смотреть.
11:44:24 12-05-2026
Гость (09:35:49 12-05-2026) Люди глупы, а побочки стероидов опасны. Людей нужно всё-же о... Какая связь между спортпитом и стероидами?
11:06:57 12-05-2026
Гость (08:50:17 12-05-2026) Фитнес- это не спорт, это для фоток в соцсетях. И для зарабо... Мил человек, профессиональный спорт как бы не полезен ни разу. И допинга там полно, это помимо того, что результатов добиваются единицы, а остальные остаются на обочине с подорванным здовровьем и прочими радостями в виде отстутсвия нормальной работы и образования.
13:26:11 12-05-2026
Гость (08:50:17 12-05-2026) Фитнес- это не спорт, это для фоток в соцсетях. И для зарабо... так надо заниматься в натураху, товарисч... и будет вам счастье
08:57:47 12-05-2026
Качалки в подвалы, сухой закон, интернет и КВН, конец бизнеса, война, конфискация вкладов, смена Вождя - жил я такую жизнь.
09:33:46 12-05-2026
Вежливый Человек (08:57:47 12-05-2026) Качалки в подвалы, сухой закон, интернет и КВН, конец бизнес... --------
Да, всё так и было, при этом ещё обилие злобной шпаны и опасных неприкасаемых бандюков.
09:48:31 12-05-2026
Гость (09:33:46 12-05-2026) -------- Да, всё так и было, при этом ещё обилие злобной... и никуда не делось, просто девятки поменялись на ЛэндРоверы и многие поборы просто узаконили.
09:05:28 12-05-2026
Рядом читаешь статью, всё растёт, экономика доходы и т.д.
09:21:13 12-05-2026
Вероятно люди просто облинились, либо поняли что фитнес бесполезен для большенства людей. С генетикой не поспоришь.
10:49:12 12-05-2026
Гость (09:21:13 12-05-2026) Вероятно люди просто облинились, либо поняли что фитнес бесп... а вейпы и пиво - точно на пользу
13:38:20 12-05-2026
Гость (09:21:13 12-05-2026) Вероятно люди просто облинились, либо поняли что фитнес бесп... ага бесполезен...потому что верят, что один поход в зал что-то поменяет. сами не особо хотят напрягаться в тренажерке и сидят в телефонах.. ну и продолжают жрать как не в себя
09:29:40 12-05-2026
Меня эта качалка головного мозга отпустила к счастью. Сколько сил и денег спустил... Не сделать из пинчера алабая, хоть флягу в день ему химла вливай. Мясо сливается у качков после курсов, а тромбоз и дгпж с ними навсегда...
10:13:57 12-05-2026
Гость (09:29:40 12-05-2026) Меня эта качалка головного мозга отпустила к счастью. Скольк... все надо делать в меру.
09:52:51 12-05-2026
Нужно обязать все качалки изготовить стены памяти, где будет информация о том как мрут молодые парни от химии. Кстати мрут в разы чаще нарков и алкашей. Кто не верит читайте их крупные форумы, там есть разделы с РИП. И ещё урологи не дадут соврать, у этих качков на результат дгпж лютая повально от химии.
Если вдуматься и, то например девушкам можно просто взять гантели в руки и выпадами вверх вниз с 1 по десятый этаж, нагрузка не хуже зальной обеспечена.
11:09:35 12-05-2026
Гость (09:52:51 12-05-2026) Нужно обязать все качалки изготовить стены памяти, где будет... а полиция должна проверять клубы на подобные препараты и те где жрут опасные для здоровья таблетки закрывать нахрен
10:20:29 12-05-2026
плохо все это
спорт нужен обязательно
государству надо для спорт организаций делать какие то льготы а арендаторам изнгоняющим спортклубы ввести дополнительный налог за это
10:20:46 12-05-2026
Фитнес это глупость. Заведите сад и упахивайтесь там кардиол и силовые к примеру. И денег платить не надо, и еду себе вырастите, что в нынешних условиях "стабильности и процветания" очень кстати. Либо волонтёрить идите, мусор с барнаульского сереброплавильного завода носилками таскайте, домик Лесневского вагонкой обшейте. Если к примеру ты задира и забияка - 15 суток улицы метлой мести, аэробное упражнение отличное. А просто так тратить силу на непонятное и платить при этом деньги - это как-то не логично и абсурдно. Это как подойти в 19 веке к уставшим бурлакам на Волге и предложить час по песку попрыгать с каждого рыла по три рубля собрать.
10:55:10 12-05-2026
Гость (10:20:46 12-05-2026) Фитнес это глупость. Заведите сад и упахивайтесь там кардиол... Да прям там. Махание лопатой отнюдь не приносит пользы организму, как и прочие садовые работы в позе "зю". Нагружаются только определенные группы мыщц, еще и спина страдает. А уж гипертоникам по жаре висеть вниз головой - у-у, сплошная польза, ага. Мусор таскать тоже, в общем, дурная идея - опять же сорвать спину и все. В этом плане нормальная зарядка, которая не навредит и позволить задействовать все мышцы куда как полезнее.
11:07:55 12-05-2026
Гость (10:20:46 12-05-2026) Фитнес это глупость. Заведите сад и упахивайтесь там кардиол... молодой человек! вы не учитываете что люди после травм и операций и при болезнях получив от медиков указания какие упражнения на какие мышцы и как тренировать и идут в зал оборудованный тренажерами и кондиционированием
поле с картошкой и тяпкой под солнцем и дождем это риск там же и помереть, это для здоровых и молодых
11:38:38 12-05-2026
Гость (11:07:55 12-05-2026) молодой человек! вы не учитываете что люди после травм и опе... Люди после травм и операции по назначению врача идут в зал. Но не фитнес-зал, а В зал ЛФК! Почему-то, меня туда отправили после травмы.
11:57:25 12-05-2026
Гость (11:38:38 12-05-2026) Люди после травм и операции по назначению врача идут в зал. ... Вот вот, в ЛФК работают врачебные специалисты и реально занимаются реабилитацией, а в фитнес-залах непонятно кто.
13:50:16 12-05-2026
Что-то ты схуднул - типичная манипуляция многих инструкторов качалок. Применяется после приветствия для подсадки клиента на поддой. Так ему внушается мнение со стороны, что с ним неладно, а именно тут его увеличат и усилят где нужно. Только раскошеливайся. При этом в спорте сами профи не тратятся, а зарабатывают... Спорт вообще как раз и существует за счёт оболваненных любителей. Спортпит, персоналки, витамины, абонименты, форма, билеты, да много чего втюхавают любителю без генетики.
15:32:19 12-05-2026
Не знаю кто там закрывается, у меня в зале не протолкнуться, индивидуальных тренеров пол зала и все при дели, а еще скажу вам на своем примере абонемент в фитнес зал это капля в море после того когда набираешь мышечную массу нужно обновить весь гардероб потому, что все вещи стали малы, а это сотни тысяч рублей ;)
16:14:16 12-05-2026
Гость (15:32:19 12-05-2026) Не знаю кто там закрывается, у меня в зале не протолкнуться,... По крайней мере, модные нынче штаны менять не придётся
19:59:32 12-05-2026
Занимайтесь мма,любого качка уроните